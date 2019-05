Catch-22: o que é um louco?

George Clooney está de regresso à televisão com uma minissérie que podia ser sobre a guerra, mas é na verdade sobre a burocracia que tantas vezes nos dá vontade de chorar ou rir do absurdo.

Nem só de heróis corajosos se faz a guerra. E Yossarian é o melhor exemplo disso. Não há amor à pátria que o convença a ficar na guerra, mas também não há forma de fugir ao dever. Ou há, mas é um processo tão burocrático quanto insano. Só não é um processo kafkiano porque o escritor norte-americano Joseph Heller (1923-1999) conseguiu cunhar um termo para isso: é um “catch-22”. Daí o nome da série que tem George Clooney como produtor-executivo, actor e realizador de dois episódios. É uma adaptação do livro com o mesmo nome que Heller publicou há mais de 50 anos.

O catch 22 refere-se ao artigo 22, que estipula que a preocupação de um homem com a sua própria segurança perante perigos reais e imediatos constitui o resultado do funcionamento de uma mente racional. Ora, isto contradiz todas as manhas e desculpas a que Yossarian (Christopher Abbott), capitão na base de um esquadrão de bombardeiros da Força Aérea nos meses derradeiros da Segunda Guerra Mundial, recorre para provar que é louco. À medida que o número de missões aumenta, cresce o desespero e a vontade de Yossarian regressar a casa.

No ar, ele ataca e foge. Na terra, passa o tempo à procura de esquemas para zarpar. Mas de cada vez que o aviador inventa alguma coisa, é apanhado pelo catch 22. Um louco é dado como incapaz, mas, de acordo com o artigo 22, a partir do momento em que Yossarian assume estar louco é dado como mentalmente são, sendo obrigado então a participar em novas missões. Seria louco se participasse em novas missões e mentalmente são se não o fizesse. Uma história de repetição a cujo humor é difícil resistir e que tem dado a Clooney vários elogios.

É uma aposta da Hulu, mas por cá poderemos ver todos os episódios de uma assentada na HBO.

HBO. Sex (estreia)

