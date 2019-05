Vasco Granja homenageado no Alvalade Cineclube

O recém-formado Alvalade Cineclube vai assinalar os dez anos da morte de Vasco Granja com uma sessão de homenagem no domingo, dia 19, pelas 11.00, no Centro Cívico Edmundo Pedro.

O cineclubista, crítico de cinema, divulgador de banda desenhada (fez parte da redacção do Tintin português) e apresentador de programas da RTP dedicados à animação, como Cinema de Animação, Imagem e Imagens e Animação, será recordado através da projecção de filmes animados da Rússia, Polónia, Itália, dos EUA e da antiga Checoslováquia.

Vasco Granja morreu em 2009 aos 83 anos.

O Alvalade Cineclube inaugurou em Abril com a promessa de criar um espaço de convívio, reflexão, memória e descoberta.

