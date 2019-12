Ceia: servia "comida fora de série", teve cinco estrelas e mesmo assim fechou

Dois meses após o anúncio da saída do chef Pedro Pena Bastos, o Ceia, restaurante integrado no hotel de charme Santa Clara 1728, fechou portas. A reabertura só deve acontecer na Primavera de 2020.

Em Setembro deste ano o crítico da Time Out, Alfredo Lacerda, deu cinco estrelas ao Ceia, entre elogios ao projecto de arquitectura do espaço, de Manuel Aires Mateus, ao chef e à técnica apresentada em cada prato. "Pedro Pena Bastos trabalha todos os pratos ao pormenor, com destaque para o produto e o receituário portugueses. Técnica irrepreensível, ritmo da refeição perfeito, louça e tudo bonito à volta. Serviço presente quanto baste, conhecedor, simpático, alegre, personalizado", foram alguns dos argumentos apresentados.

Um mês depois da distinção, o chef Pedro Pena Bastos anunciou a saída através da sua página de Instagram: "Chegou o momento de conquistar novos mares e novos desafios, e por isso deixo hoje o Ceia com um enorme sorriso, satisfação, grandes memórias e um forte legado de excelentes pratos que tivemos a oportunidade de pôr em prática e de servir aos melhores clientes."

Fotografia: Duarte Drago

Três meses volvidos, o Ceia está de portas fechadas. À Time Out, fonte do Santa Clara 1728 garante que o restaurante voltará a abrir portas na Primavera de 2020 e que estão, neste momento, "a redefinir o menu".

Certo é, no entanto, o novo projecto do chef Pedro Pena Bastos em Lisboa. "Vou iniciar um novo projecto mas ainda não posso adiantar pormenores", explicou à Time Out, quando questionado sobre o próximo passo.

A confirmação chega numa altura em que o site Boa Cama Boa Mesa já havia avançado mais informações sobre este novo projeto, dando como certo nome e localização: "O novo projecto de Pedro Pena Bastos chama-se Cura e vai abrir portas até ao final do ano no Ritz Four Seasons Hotel Lisboa (...). Vai ocupar uma antiga sala de reuniões, logo à entrada do hotel", escreveram, em Outubro. Não abriu no prazo previsto, mas estará para breve.

+ Em Janeiro, Marvila é só música e birra