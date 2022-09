Celebrar o equinócio como um viking? É possível, em Sintra

Esta sexta-feira, a Lynx Travel assinala a chegada do Outono com um ritual antigo.

Uma experiência viking, com direito a poção mágica e a observação de astros. É esta a proposta da Lynx Travel para a noite desta sexta-feira, quando se assinala o fim do Verão e o início do Outono.

As celebrações vão acontecer no Alto da Vigia, em Sintra, que é, segundo a organização, “um local mágico e sagrado desde o tempo dos romanos, posteriormente ocupado pelos árabes. Mais tarde, neste mesmo local, mas em 1109, desembarcavam cá os guerreiros vikings”.

Durante o ritual, os participantes vão provar uma “poção mágica” – uma bebida afrodisíaca viking. Depois, é o momento de ver astros como Júpiter e os anéis de Saturno através de um telescópio.

O encontro é às 22.00 no estacionamento do restaurante O Crôa, na Praia das Maçãs. Para participar, deve antes inscrever-se, enviando um email para lynxtravel11@gmail.com com o comprovativo de pagamento, nome completo, BI/Cartão de Cidadão e data de nascimento (para efeitos de seguros). O pagamento — 10€ para adultos, 5€ para crianças dos seis aos 12 — deve ser feito por transferência bancária.

+ Estoril Classics volta a contar a história do automobilismo mundial

+ Espectáculo de acrobacia vai pôr o Centro Vasco da Gama em suspenso