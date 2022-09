Espectáculo de acrobacia vai pôr o Centro Vasco da Gama em suspenso

Gente do Mar é o nome do espectáculo que vai animar o final de tarde dos visitantes do Centro Vasco da Gama, na próxima segunda-feira, 26 de Setembro. Uma celebração dos movimentos migratórios na cidade que marcaram a história de Lisboa e “que definiram aquele que é o ritmo e o tecido cultural e social da cidade até aos dias de hoje”, descreve a organização em comunicado.

Com encenação e coreografia do Laboratório, um projeto da SIMPLYWILD Associação Cultural, o espectáculo resultou de uma open call lançada pelos centros comerciais geridos pela Sonae Sierra, com o objectivo de “apoiar artistas e entidades nacionais e regionais de âmbito cultural”.

A performance, que tem uma “abordagem contemporânea, urbana e disruptiva das artes circenses”, vai acontecer no átrio central com a ajuda de uma estrutura em suspensão com sete metros de altura e seis de diâmetro. E pode ser apreciada a partir das 18.00 no piso 0 do Vasco da Gama.

Centro Vasco da Gama. Seg 26. 18.00. Entrada livre

+ Amoreiras 360º Panoramic View e Reservatório da Mãe d’Água abrem para visitas gratuitas

+ Visitas nocturnas recriam dia-a-dia dos frades no Convento dos Capuchos