Chef do 22.º melhor restaurante do mundo passa pela Lourinhã

A convite de João Rodrigues e do Projecto Matéria, Aitor Arregi, do basco Elkano, vai cozinhar na Lourinhã, a 26 de Agosto. Os olhos vão estar todos postos na grelha.

João Rodrigues tem mais uma residência marcada, desta vez na Lourinhã, em pleno Oeste. Aitor Arregi é o convidado que se vai juntar ao chef português, responsável pelo Projecto Matéria, numa grelha ao ar livre, onde o peixe e o marisco terão o papel principal, já no último fim-de-semana de Agosto.

Arregi chega do Elkano, em Getaria, no País Basco. Conhecido como "a catedral do peixe", o restaurante conta uma uma estrela Michelin e ocupa o 22.º lugar na lista do The World's 50 Best. Mestre da grelha e da preparação de peixes e mariscos, o chef terá tudo isto à disposição durante a visita ao Oeste, mas não estará sozinho – no sábado, 26, cozinha a seis mãos, juntamente com o anfitrião do evento e Jael Martins, da Tasca do Joel, em Peniche. O almoço será servido no Forte de Paimogo.

DR João Rodrigues

A uma hora de Lisboa, o banquete continua no dia seguinte, mas já sem o chef (e ex-futebolista) basco. Será então a vez de, a João Rodrigues, se juntarem Ricardo Raimundo, formador da Escola Superior de Tecnologia do Mar, em Peniche, Gil Fernandes, do Fortaleza do Guincho, detentor de uma estrela Michelin, e João Simões, do Casta 85, em Alenquer. O almoço será na Praia de Porto Dinheiro, num formato de street food. Cumprir-se-á ainda a boa tradição desta região – na praia, os pescadores irão confeccionar um dos ex-líbris da gastronomia local, a caldeirada.

Mas o programa de domingo não fica por aqui. As propostas de chefs e locais vão ser complementadas por um mercado de produtores. Talho das Manas, de Torres Vedras, Porco Saloio, Hortelão do Oeste, que se dedica ao cultivo de mais de 70 espécies de tomate, Raul Reis, responsável por produzir a melhor batata da região, e a Ginja MSR são alguns do que vão marcar presença neste mercado.

DR Praia de Porto Dinheiro, na Lourinhã

As inscrições estão abertas e funcionam para os dois dias de forma independente. O almoço de sábado tem um custo de 250€ por pessoa, valor que já inclui harmonização de bebidas e ainda o acesso a visitas a alguns produtores – João Vieira (sementes e cereais), Hortelão do Oeste, Raul Reis e Porco Saloio – ao longo do dia. Para o almoço de domingo, servido na praia, o valor por pessoa é de 60€, também já com harmonização incluída.

Forte de Paimogo e Praia de Porto Dinheiro (Lourinhã). 60€-250€. Bilhetes à venda no site

