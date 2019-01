Chef Kiko começa ciclo de workshops de cozinha asiática

Kiko Martins começa o novo ano a ensinar o que de melhor faz à volta dos tachos. O chef vai meter as mãos na massa e quem quiser aprender com ele pode juntar-se a um ciclo de workshops de cozinha asiática. O primeiro está marcado para dia 24 de Janeiro n'O Asiático, o restaurante no Príncipe Real.

“Jantaradas com um Toque Asiático” é a temática de arranque deste ciclo, e vai dar-lhe ideias simples e com alguns segredos da cozinha de Kiko, para transformar os seus pratos em verdadeiras viagens pelos países da Ásia – tal como já acontece na carta d’O Asiático.

No fim, os participantes juntam-se à volta da mesa para provar tudo o que prepararam durante o workshop – nada melhor que pôr à prova as suas habilidades culinárias e tirar dúvidas com quem sabe.

©Francisco Rivotti

O melhor é correr para as inscrições antes que voem (pedro.machado@comeromundo.com ou 91 027 6536). O workshop tem o valor de 85€ por pessoa e inclui o jantar.

Rua da Rosa, 317. 24 de Janeiro. 85€ (inclui jantar). pedro.machado@comeromundo.com.

+ Os melhores cursos de cozinha em Lisboa