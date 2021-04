Chefs on Fire regressa com novidades em Setembro

O Chefs on Fire realiza-se em Setembro, e não em Maio, como inicialmente previsto

O Chefs on Fire, festival gastronómico dedicado à cozinha de fogo, já tem novas datas para a edição de 2021. A terceira edição, que se realizaria no final de Maio, acontecerá agora nos dias 18 e 19 de Setembro.

"Do que mais sentimos saudades é de estarmos juntos, à volta de boa comida, de bom vinho e cerveja, de bons amigos. Regressamos para isso – para reacendermos tudo aquilo que nos tem feito verdadeiramente falta e apagarmos a saudade. 2021 vai ser o ano”, escreve a organização do festival no Instagram.

A programação, que ainda não foi anunciada, deverá ser revelada nas próximas semanas, juntamente com algumas novidades adiantou à Time Out Gonçalo Castel Branco, responsável pela organização.

Durante o primeiro confinamento de Março, Gonçalo Castel-Branco, responsável também pelo The Presidential, um comboio que cruza o Douro e no qual são servidas refeições de chefs conceituados, lançou o The Residential, um projecto em que cozinheiros escolhem criteriosamente produtos nacionais para um cabaz de luxo, e o entregam em casa, e ensinam a cozinhá-los em directo, através de uma videochamada.

Todos os bilhetes adquiridos inicialmente para edição entretanto adiada “são automaticamente convertidos para a nova data”.

