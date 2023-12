Chefs portugueses e vinhos eslovenos, um jantar diferente no Feitoria

Há noites que não se repetem, pelo menos não da mesma forma. E é exactamente isso que vai acontecer este sábado no Feitoria, o restaurante com uma estrela Michelin no Altis Belém. André Cruz e Pedro Ramos, chef e sommelier, serão os mestres de cerimónia num jantar que contará também com a participação de Gil Fernandes (uma estrela na Fortaleza do Guincho), Paulo Morais (uma estrela no Kanazawa) e Daniel Estriga (Conceito). Os vinhos estão entregues ao produtor esloveno Marjan Simčič.

Quatro chefs, um produtor de vinhos e um sommelier. O resultado promete ser inesperado, já que na cozinha estarão chefs com percursos distintos. Veja-se o exemplo de Paulo Morais, decano da cozinha oriental em Portugal, que conquistou a estrela Michelin para o seu restaurante de apenas oito lugares no ano passado.

Com os três chefs convidados, André Cruz preparou um menu de oito momentos, a ser revelado apenas na hora de os pratos chegarem à mesa. Nos vinhos, as escolhas estão feitas e anunciadas. Marjan Simčič, que produz vinhos na região de Brda, entre os Alpes e o Mediterrâneo, começará por servir um Pinot Grigio Classic, seguindo-se um Sauvignon Vert Opoka, um Sauvignon Blanc Cru Selection e um Chardonnay Opoka. Pinot Noir Cru Selection, Merlot Opoka, Rebula Opoka Medana Jama e Leonardo também fazem parte da selecção.

O jantar tem o preço de 295€ por pessoa e está marcado para as 19.00.

