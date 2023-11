Paulo Alves substituído no Kabuki pelo sub-chef Sebastião Coutinho

Paulo Alves, chef que se deu a conhecer no Kabuki, restaurante japonês de fusão mediterrânica que conquistou a primeira estrela Michelin no final do ano passado, já não está no Kabuki. No seu lugar encontra-se Sebastião Coutinho, até agora sub-chef de Paulo Alves, e no projecto desde o início.

O chef não quis comentar a mudança, mas a Time Out sabe que Paulo Alves, fora do restaurante há quase três semanas, foi apanhado de surpresa pela decisão. Do lado do Kabuki, Marta Flores Seabra, directora de marketing e relações públicas, garantiu que não houve uma mudança de estratégia, estando a continuidade do restaurante assegurada por Sebastião Coutinho. Este entrou para o Kabuki em Novembro de 2021, dois meses antes da abertura. No site, na apresentação da equipa o chef já foi substituído.

Paulo Alves, que antes do Kabuki estava no Avenida SushiCafé com Daniel Rente, ganhou maior destaque quando em Novembro do ano passado o restaurante nas galerias do Ritz conquistou uma estrela Michelin, ao lado do Encanto, do Kanazawa, do Euskalduna Studio e do Le Monument.

Depois disso, o chef foi ganhando o seu espaço em eventos como o Chefs on Fire, onde se estreou este ano. No Kabuki, estava a dinamizar jantares especiais com chefs estrelados, a quatro mãos. O primeiro contou com André Cruz do Feitoria, seguindo-se Diogo Formiga do Encanto. O próximo encontro estava marcado para esta quarta-feira com Vasco Coelho Santos, do Euskalduna, que acabou por cancelar o jantar.

