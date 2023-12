Chiado fica sem carros nos próximos três fins-de-semana

Se o destino é o Chiado, os últimas corridas às compras de Natal e os passeios para ver as luzes da festa serão mais calmos a partir de sexta-feira, 22 de Dezembro. Com o "objectivo de mitigar os efeitos da concentração de pessoas na zona do Chiado nesta época festiva, aumentar a segurança dos peões e permitir a sua livre circulação", a Câmara Municipal de Lisboa (CML) decidiu condicionar a circulação rodoviária nos próximos três fins-de-semana, informou a autarquia, em comunicado.

A medida é posta em prática desde as 21.00 de cada sexta-feira e dura até à meia-noite dos domingos, abrangendo cinco artérias do bairro. Assim, estarão fechadas ao trânsito motorizado a Rua Garrett; o troço da Rua Nova do Almada desde o cruzamento com a Rua de São Nicolau até à Rua Garrett (o trânsito é desviado para a Rua do Crucifixo); a Rua Ivens, desde o cruzamento com a Rua Capelo, até à Rua Garrett (neste caso, o trânsito segue para a Rua Capelo ou desce-se pela Rua Serpa Pinto); o troço da Calçada do Sacramento que vai desde a Rua Garrett até o cruzamento com a Rua Almirante Pessanha (sendo permitida a saída do parque de estacionamento); e a Rua Serpa Pinto, desde a Rua Garrett até o cruzamento com a Rua Capelo (aqui, a alternativa é a Rua Serpa Pinto, no seu sentido descendente).

Apesar das restrições, assegura-se o acesso aos residentes, sendo também permitidas cargas e descargas entre as 06.00 e as 10.00. A CML lembra, ainda, que também até ao dia 7 de Janeiro existem um serviço de shuttles e parques de estacionamento gratuitos, que permitem deslocações sem carro até ao eixo Marquês de Pombal-Baixa, desde a Ameixoeira e o Campo Grande. A iniciativa conjunta da CML, da Carris e da EMEL estava inicialmente prevista para terminar a 23 de Dezembro, mas foi estendida até ao primeiro domingo de Janeiro.

+ Compras de Natal sem carro? Lisboa vai ter shuttles gratuitos até à Baixa

+ Vinte e quatro presentes de Natal até 10 euros