Chocólatros: há uma nova caixa de subscrição para vocês

O movimento "Bean to Bar" começou por volta do ano 2000 nos Estados Unidos – altura em que os consumidores de todo o mundo se começaram a preocupar mais com a origem e a qualidade dos alimentos. A tendência levou especialistas, artesãos e amantes de chocolate a procurar o melhor cacau e a lançar uma nova onda de chocolates: mais sustentáveis, saudáveis e de melhor qualidade. É com esta filosofia – e com a que acredita que o chocolate é como o vinho, variando de sabor consoante o tipo de cacau, o terroir e a origem – que acaba de nascer o The Cacau Club , um clube que tem como missão apresentar projectos de chocolate "Bean to Bar" de todo o planeta, bem como ensinar a degustar e a perceber a diferença entre chocolates. Como? Com caixas de subscrição deliciosas, com chocolates e as suas histórias, mas também provas e pairings de chocolates nos planos para o futuro.

DR - The Cacau Club

A primeira caixa de subscrição, com o nome The First Box, inclui uma barra da marca brasileira Luísa Abram, que só usa cacau selvagem da Amazónia; outra da portuguesa Feitoria, que foi buscar a matéria-prima a São Tomé e Príncipe; uma terceira da Puchero, que nasceu em Espanha para fazer café de especialidade e acabou por se dedicar também aos grãos de cacau; e finalmente um chocolate da sueca Standout, feito com dois e apenas dois ingredientes. Antes de experimentar, pode e deve ler a brochura com muita pinta que conta a história de cada uma destas marcas.

A chocólatra por trás da ideia é Rosário Brandão, que acredita que estamos a viver uma "revolução do chocolate". É ela quem prepara as caixas mensais (29€) ou trimestrais (45€) e quem está a planear para Setembro uma agenda de eventos à volta do cacau, como provas e pairings, presenciais e on-line.