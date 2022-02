Churchill ou Allen? Os óculos mais famosos do mundo em Lisboa

Eis uma loja que não se pode medir aos palmos. Embora os primeiros óculos tenham sido lançados ainda em 2020, foi no Verão do ano seguinte que dois amigos e sócios abriram as portas do pequeno espaço na Rua Silva Carvalho, em Campo de Ourique. Um deles, Guilherme Gomes, passou anos a beber das influências londrinas, mais precisamente das charmosas galerias de Mayfair. "Voltei para Portugal quando começou a pandemia. Encarámos o momento como uma oportunidade para trazer algo mais jovem, e até com um toque artístico, para um mercado ainda muito tradicional", recorda Guilherme.

Ricardo Lopes

Allen, Winston, Depp, Spike ou Keaton — os modelos de óculos são inspirados em rostos icónicos da política e do cinema. As armações são vendidas isoladamente (115€), para quem quiser aplicar-lhes lentes graduadas, em versão óculos de sol (145€), com alguns tons disponíveis, ou com lentes de protecção para quem passa horas em frente ao ecrã (135€). Feitos na China a partir de acetato italiano, são depois montados em Portugal.

Manuel Silva é a outra metade desta dupla. Deixou o mundo do marketing digital para, tal como o amigo, se dedicar em exclusivo à Lohause. Não produzir os óculos em Portugal foi uma decisão calculada — nenhum dos fornecedores que visitaram correspondia às necessidades de uma pequena marca, segundo explica.

Ricardo Lopes

Actualmente, são 22 os modelos disponíveis na pequena loja de Campo de Ourique, mas também online. Fora de Lisboa, é possível encontrar os óculos da Lohause em pequenas ópticas seleccionadas. Há novos modelos prontos a serem lançados em Abril e a marca já se prepara para poder personalizar a escolha das lentes.

Rua Silva Carvalho, 126. 93 675 4060. Seg-Sáb 11.00-20.00.

