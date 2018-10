Chutnifty assinala Diwali, o Natal da Índia, com menu especial

Durante uma semana, o indiano do Príncipe Real vai celebrar à mesa a vitória do bem sobre o mal. E um novo ano.

O Diwali, também conhecido como Festival das Luzes ou o Natal da Índia, é um festa religiosa hindu que lembra a destruição da malvada figura mitológica Narakasura. Celebrada por milhões de hindus, sikhs, jainistas e budistas, assinala também a passagem para um novo ano (2075 acontece a 7 de Novembro), altura em que as pessoas vestem roupas novas, lançam fogo-de-artifício e partilham doçaria.

Para partilhar estará também um menu único criado pelo Chutnify, mas que só será servido durante uma semana, de segunda a sexta-feira ao jantar (5 a 9 de Novembro) e ao almoço no fim-de-semana (dias 10 e 11).

O menu, que não tem um preço único para que possa provar o que quiser, é extenso e começa com duas entradas: spinach pakoras (à base de espinafres) ou okra fries (quiabos).

Seguem-se duas opções, com o bharwa aloo (batata assada no forno tandoor e recheada com legumes e especiarias) ou o achari paneer tikka, um queijo típico indiano, marinado com especiarias também feito saído do tandoor. Se preferir um prato mais clássico pode sempre pedir a keema mattar, uma refeição aromatizada à base de carne picada, com ervas aromáticas e ervilhas, acompanhada de arroz basmati.

Para sobremesa, o restaurante tem planeado servir gajar ka halwa, um pudim à base de cenoura. Se preferir pode sempre optar pelo prato de degustação de mini sobremesas que além do gajas ka halwa inclui kulfi de pistachio, mousse de manga e pudim de tapioca e caju.

O valor dos pratos varia entre os 5,50€ e os 11,50€.

À margem do menu especial o Chutnify tem ainda a especialidade da casa, as dosas, bem como algumas propostas sem picante a pensar nas crianças e nos palatos sensíveis.

