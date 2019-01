Chuva regressa na quarta-feira (e ajuda a combater o frio)

Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que regresso da chuva contribua para subida das temperaturas mínimas em todo o continente. Em Lisboa, o desconforto térmico também diminui, mas precisará de guarda-chuva a partir de quarta-feira, 16 de Janeiro.

As temperaturas mínimas – cuja persistência de valores baixos, entre os 3 e os 4 graus Celsius, justificaram um alerta amarelo em todo o país – vão começar a subir ligeiramente durante esta segunda e terça-feira, com o vento a enfraquecer. Em Lisboa, a temperatura mínima passará a oscilar entre os 5 e os 9 graus, com a máxima a atingir os 15 no fim-de-semana.

Estava prevista uma massa de ar com características árcticas, mas ficou confinada a Espanha, razão pela qual as mínimas não desceram tanto quanto o expectável, de acordo com o IPMA. Para quarta-feira, está prevista nebulosidade e precipitação em geral fraca por todo o país. A tendência será começar a ter dias alternados com e sem precipitação.

Na capital, os termómetros vão chegar aos 15 graus de máxima no próximo fim-de-semana, mas há 93% de probabilidade de ocorrência de precipitação para sábado. No domingo, é menos provável que precise de um guarda-chuva, mas o céu estará um pouco nublado.



