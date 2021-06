Ciclo Appleton Garagem vai explorar a música contemporânea e experimental

Entre 15 e 31 de Julho, a igreja de Santa Isabel, em Campo de Ourique, o Terraço do Centro Cultural e o espaço Appleton Square, ambos em Alvalade, serão palco de um ciclo dedicado à música contemporânea e experimental. Organizado pela Appleton Associação Cultural, com curadoria de David Maranha e Manuel Mota, a primeira edição do festival Appleton Garagem convida 11 artistas e colectivos nacionais e internacionais.

A programação arranca a 15 de Julho, na igreja datada de 1742, com a apresentação de quatro solos do pianista italiano Giovanni Di Domenico, do artista norte-americano David Grubbs, do compositor alemão Jan St. Werner e da artista sonora e compositora belga Pak Yan Lau. Dia 21, a partir das 21.00, ainda na igreja localizada na Rua Saraiva de Carvalho, é a vez de o compositor neozelandês Dean Roberts e a cantora sueca Helena Espvall se apresentarem ao público português.

No terceiro dia do festival (22 Jul, 20.30) a Rodrigo Amado Refraction Ensemble, composto por Hernâni Faustino no contrabaixo, João Almeida no trompete e João Valinho na bateria, sobe ao palco do Terraço do Centro Cultural. No dia seguinte, a 23 de Julho, às 20.30, o compositor franco-suíço Kassel Jaeger apresenta-se a solo no espaço do bairro de Alvalade.

O Projecto Teatral, de João Rodrigues, Maria Duarte, Helena Tavares, André Maranha e Gonçalo Ferreira de Almeida, apresentam pela primeira vez, a 24 de Julho, na Appleton Square, a peça que estará em exibição até 31 de Julho, de terça a sábado, das 14.00 às 19.00.

A 28 de Julho, o britânico Mike Cooper, nome incontornável da guitarra resofónica, actua no Terraço Cultural às 20.30, seguido da dupla lusitana Poly Vuduvum, da dulpa Diana Policarpo e Marta Ângela. O ciclo encerra a 29 de Julho, às 21.00, na igreja de Santa Isabel, com a apresentação de The Hum, novo álbum de Sarnadas.

O ciclo Appleton Garagem é de entrada livre, mas é necessário efectuar uma reserva prévia.

