Cinco bandas, todo o punk. Festival Vai d’embute aterra nos Coruchéus

Sexta edição do Vai d’embute Punk Fest, e segunda a realizar-se em Alvalade, acontece sábado, 30 de Agosto, no Jardim João Ribas.

André Cruz e Cristina Carrilho, da Pró Punk
André Cruz e Cristina Carrilho, da Pró Punk
Artigo 21, 605 Forte, Pestox, Os Marafados e Cobra ao Pescoço são os nomes da sexta edição do Vai dembute Punk Fest, o festival que pelo segundo ano acontece no "chão sagrado" dos Coruchéus, o bairro de Alvalade onde o movimento punk conheceu especial fulgor nos anos 80 e 90

Organizado pela associação Pró Punk, o evento dedicado ao punk rock acontece no sábado, 30 de Agosto, a partir das 17.00, no Jardim João Ribas, e conta com os apoios institucionais da Câmara Municipal de Lisboa e da Junta de Freguesia de Alvalade. Além da música, cantada "exclusivamente em português", haverá comida e bebida, bem como um "punknique" na relva.

Jardim João Ribas (Alvalade). 30 Ago. Entrada livre

