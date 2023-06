CineClube Seixal estreia gala de curtas-metragens esta quinta-feira

O projecto arrancou em Novembro de 2022. Agora, a Câmara Municipal do Seixal e a RUGAS – Associação Cultural convidam as famílias a assistir ao resultado.

Filmagens no âmbito do CineClube Seixal – Mostra e Concurso de Curtas-metragens

Foi no ano passado que a Câmara Municipal do Seixal lançou o CineClube Seixal – Mostra e Concurso de Curtas-Metragens, para jovens entre os 15 e os 20 anos, residentes no concelho e com vontade de realizar uma história inspirada no município. A primeira edição do projecto decorreu ao longo de todo o ano lectivo de 2022-2023. Agora, a autarquia e a RUGAS – Associação Cultural convidam as famílias para a primeira gala, marcada já para esta quinta-feira, 22 de Junho, às 20.30, no Fórum Cultural do Seixal.

Com o tema “Filma a Tua Cidade”, a iniciativa procurou “incentivar a criatividade artística dos jovens e contribuir para a sua formação cultural integral, estimulando a sua aproximação às artes e à participação cívica na valorização e respeito pelo território”, esclarece em comunicado o presidente da Câmara Municipal do Seixal, Paulo Silva.

Esta primeira edição contou com 13 alunos (três do mesmo grupo), que puderam aprender mais sobre a arte de fazer cinema em sessões de formação, que arrancaram em Dezembro de 2022 e terminaram mais ou menos em Maio de 2023. Nessa altura, começaram as filmagens das curtas-metragens a concurso, dez ao todo, que teremos oportunidade de ver na gala.

Fórum Cultural do Seixal. 22 Jun, Qui 20.30. Entrada livre, mediante reserva e confirmação por e-mail (rugasproducao@gmail.com)

