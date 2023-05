CineConchas vai mostrar nove êxitos recentes do cinema ao ar livre

O Parque da Quinta das Conchas e dos Lilases, no Lumiar, é o segundo maior parque público da cidade, apenas superado pelo Parque Florestal de Monsanto. E é também o palco anual do CineConchas, um ciclo de cinema ao ar livre que anima as noites de Verão em Lisboa desde 2008. Organizado pelo Centro Social da Musgueira em parceria com a EGEAC (o que o torna parte da programação das Festas de Lisboa), apresenta nesta edição um conjunto de filmes que se destacaram no ano que passou, com uma excepção.

O CineConchas decorre entre 29 de Junho e 15 de Julho, sempre às quintas, sextas e sábados a partir das 21.45 e com entrada gratuita. Na primeira semana, exibe os filmes Decisão de Partir, de Park Chan-wook (29 de Junho); Ela Disse, de Maria Schrader (30 de Junho); e o filme de animação Tad o Explorador e a Tábua de Esmeralda, de Enrique Gato (1 de Julho), numa sessão para toda a família.

A segunda semana inclui o único filme que não estreou em 2022: A Lei de Teerão, de Saeed Roustaee (6 de Julho), estreado em 2019. A este seguem-se Triângulo da Tristeza, de Ruben Ostlund (7 de Julho), e uma sessão dupla com Ice Merchants, de João Gonzalez, e Top Gun: Maverick, de Joseph Kosinski (8 de Julho).

A última ronda do CineConchas exibe os filmes A Voz das Mulheres, de Sarah Polley (13 de Julho); Elvis, de Baz Luhrmann (14 de Julho); e O Gato das Botas: O Último Desejo, de Joel Crawford, que encerra esta edição do ciclo de cinema (a 15 de Julho).

Segundo as contas da organização, a edição de 2022 contou com um total de 23.300 espectadores, numa média de 2589 por sessão. Um número bastante expressivo, especialmente se tivermos em conta que em 2008 foram 2500 os espectadores dessa que foi a primeira edição, que teve uma média de 417 espectadores por sessão.

Parque da Quinta das Conchas e dos Lilases. Alameda das Linhas de Torres. De 29 de Junho e 15 de Julho. Qui-Sáb 21.45. Entrada livre

+ Os melhores ciclos de cinema ao ar livre em Lisboa

+ Festas de Lisboa arrancam a 1 de Junho com êxitos da pop nacional