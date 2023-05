Festas de Lisboa arrancam a 1 de Junho com êxitos da pop nacional

O espectáculo junta Ana Bacalhau, António Zambujo, Conan Osiris e outros no Terreiro do Paço, com um repertório que vai de GNR às Doce.

Foi anunciada esta quarta-feira, ao final da tarde, a programação das Festas de Lisboa, cujo arranque está marcado para 1 de Junho, com o concerto Canções de Uma Noite de Verão, às 22.00, no Terreiro do Paço. Um “espectáculo que irá marcar o ritmo das Festas de Lisboa”, ao som de “êxitos pop da música portuguesa”, segundo introduziu o presidente da EGEAC, Pedro Moreira, na apresentação que teve lugar nos Paços do Concelho.

Do alinhamento do espectáculo de abertura vão fazer parte temas domo “Dunas”, dos GNR, “Beijo Salgado”, de Lena d’Água, “Bem Bom”, das Doce, “Maria Albertina”, de António Variações, entre muitas outras canções. As boas-vindas às grandes festas da cidade serão entoadas nas vozes de Ana Bacalhau, António Zambujo, Áurea, Conan Osiris e Marta Ren. A acompanhar, a Orquestra Pop Portuguesa, uma estreia sob a direcção do maestro Jan Wierzb.

Os arranjos são de Filipe Raposo, Pedro Moreira (o músico, não o gestor cultural) e Lino Guerreiro e a direcção artística é de Luís Varatojo. Depois de uma hora e meia de música e dança, a noite da próxima quarta-feira termina com fogo-de-artifício sobre o Tejo.

© Paulo Bico Miguel Araújo

Outro dos destaques vai para o encerramento das festividades de Junho, agendado para o dia 30. O cantor e compositor Miguel Araújo abre alas para Dança de um dia de Verão, concerto marcado para as 22.00, no Jardim da Torre de Belém. Ora a solo, ora em dueto, vai dar as boas-vindas a um grupo de ilustres convidados – Bárbara Tinoco, Os Quatro e Meia e Tatanka – ao longo dos 70 minutos deste concerto dançante.

Na véspera, o mesmo palco recebe o Concerto Sinfónico de Verão, também pelas 22.00. Um repertório composto pela “Missa de Coroação”, de Mozart, por excertos da “Oratória de Páscoa”, de Bach, e pelo “Salmo 150”, de Eurico Carrapatoso. A dar voz ao espectáculo estarão os 100 elementos do Coro do Festival de Verão, dirigido por Paulo Lourenço, acompanhado pela Sinfonietta de Lisboa, sob a batuta de Cesário Costa.

DR Sara Correia

Entre os mais de 40 eventos – como indicado pelo presidente da EGEAC – conta-se ainda a iniciativa Fado no Castelo, nos dias 16 e 17 de Junho, às 21.30, na Praça das Armas do Castelo de São Jorge. Dois momentos musicais de fusão, com Sara Correia e Stereossauro na primeira data, Katia Guerreiro e o rapper Jaca na segunda. A entrada é gratuita, tal como nos eventos já mencionados, mas é necessário levantar bilhete previamente, com um limite de dois bilhetes por pessoa.

Não podiam faltar as emblemáticas Marchas Populares, este ano com o centenário do Parque Mayer como tema. Depois de passarem pela Altice Arena, já no primeiro fim-de-semana de Junho, os cerca de 2000 marchantes tomam conta da Avenida da Liberdade na noite de 12 de Junho.

© José Frade Marchas Populares em 2022

Igualmente indispensáveis são os arraiais de Santo António – 16, contanto apenas com os oficiais. Alcântara, Belém, Benfica, Carnide, Estrela, Misericórdia, Olivais, São Vicente e Santa Maria Maior são as freguesias que figuram no calendário da EGEAC com bailarico garantido de 1 de Junho a 2 de Julho.

O programa desdobra-se noutros destaques: os Casamentos de Santo António, no dia 12 de Junho; o Arraial Pride, a 24 de Junho no Terreiro do Paço; as habituais sessões do Cineconchas, a partir do final de Junho; a Festa do Japão, marcada para dia 24 do mesmo mês; a iniciativa Bairro em Festa, que leva concertos, exposições, cinema e oficias ao eixo da Avenida Almirante Reis entre os dias 22 e 25 de Junho; os concertos Fnac Live, a 2 de Junho; a Noite da Literatura Europeia no dia seguinte; e o colorido Bollywood Holi, que ocupa a sede da Comunidade Hindu de Portugal também no dia 3 de Junho.

Vários locais. De 1 a 30 de Junho. Entrada livre

