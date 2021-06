Cinema São Jorge volta a ter Sessões Marsupiais para recém-pais

Tem um bebé em casa que não pára de chorar e está ansioso por fazer outra coisa que não trocar fraldas e dar biberões? As sessões marsupiais da programação Afim de Filmes estão de regresso ao Cinema São Jorge. Além de haver fortes probabilidades de o bebé adormecer, os pais vão ter novamente a oportunidade de apreciar o escurinho do cinema.

“Muitas vezes a chegada de um bebé torna-se um caminho solitário para os cuidadores. Apesar de viverem momentos únicos, a sua vida social torna-se inexistente. Aqui propomos sessões de cinema pensadas para mães e pais acompanhados dos seus bebés. Para além de verem um filme, é também uma oportunidade para troca de experiências”, lê-se na página de Facebook do Cinema São Jorge, onde é anunciada a próxima sessão.

Na terça-feira, 22 de Junho, poderá ver ou rever um dos grandes filmes do ano: O Pai (The Father, no original), de Florian Zeller, que venceu o Óscar de Melhor Argumento Adaptado e valeu o de Melhor Actor a Anthony Hopkins. O filme, que adapta a peça homónima do realizador, conta a história de um octogenário independente, que mostra uma grande resistência em aceitar a proposta de Anne, a filha, para que tenha alguém em casa para cuidar de si. Nesse processo, Anthony sente-se de tal modo pressionado que começa a duvidar de si e da própria percepção da realidade.

Está preocupado com a possibilidade de os miúdos chorarem durante o filme? Bem, não se preocupe: esta sessão é tolerante a gemidos e choros. Se for muito intenso, poderá sair por alguns minutos até o bebé se acalmar.

Cinema São Jorge. Ter 22, 14.30. 2,50€-4€.

