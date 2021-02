Circle For Purpose: a nova marca portuguesa amiga do ambiente

Todos os produtos são feitos em Portugal, com excedentes de tecidos de marcas como a Näz, a One of Us e a IMAGO.

Em 2020, Mafalda Ortigão de Oliveira teve a oportunidade de colaborar com Clare Press, a primeira editora de moda sustentável da Vogue Australia, e de começar a trabalhar numa startup em Londres, uma plataforma online de arranjos de roupa e de detergentes amigos do ambiente. Ambas as experiências tiveram muito impacto e, graças a elas, decidiu reflectir sobre os seus hábitos de consumo e o desperdício de materiais associado à indústria da moda.

Com a ajuda de uma amiga, Mafalda criou a Circle For Purpose, uma marca com base no Porto que vende artigos para a casa, feitos com os excedentes de têxteis de diferentes fábricas. Optaram por fazer artigos têxteis para o lar por ser uma área de produtos sustentáveis, menos explorada em Portugal.

Na loja online vai encontrar objectos para diferentes áreas da casa, desde totebags, guardanapos, individuais e tapetes para rato. Todos eles produzidos com tecidos vindos de marcas como a One of Us, IMAGO, Näz, Barreiros & Barreiros e Vidi Studio. Para a Circle, é importante fazer uma selecção cuidadosa de materiais, por isso, trabalham com têxteis como lã, algodão orgânico, linho, pele e bombazine.

Além de os produtos da marca serem sustentáveis, também contam com o apoio da Struts Lisbon, que lhes entrega caixas de sapatos antigas, não utilizadas, que servem para o envio dos seus produtos.

© DR Bolsa para joalharia em pele

Toda a produção acontece em Portugal e as peças de tecido são feitas por uma costureira. "Em conjunto, vemos de que forma podemos reaproveitar ao máximo todos os pedaços de tecido que temos. Trabalhamos sempre com amostras, fins de rolo ou retalhos. Pela sua natureza, as nossas colecções são muito limitadas, com poucos exemplares de cada peça", explica Mafalda. Quando é preciso trabalhar peles, que é um material mais delicado, colaboram com gaspeadeiras do ramo do calçado e da marroquinaria.

Para já, a Circle For Purpose foca-se na criação de objectos para o escritório, casa e viagens, com preços entre 5,49€ e 34,99€. No entanto, no futuro não excluem a adição de novos e diferentes produtos ao catálogo, e de novas colaborações com mais marcas portuguesas ou, possivelmente, de outros países.

+ Dama de Copas aposta em serviço de bra fitting à distância



+ Castelbel puxou a brasa à sua sardinha e chamou Mariana A Miserável para a ilustrar