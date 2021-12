Cirque du Soleil regressa a Lisboa em 2022 com uma novidade

O espectáculo ‘Crystal’, do Cirque du Soleil, explora as possibilidades artísticas do gelo pela primeira vez.

A 42.ª produção do Cirque du Soleil explora as possibilidades artísticas do gelo pela primeira vez. Com estreia marcada para 22 de Dezembro de 2022, às 21.00, na Altice Arena, Crystal conta com um elenco internacional composto por músicos, acrobatas e atletas de patinagem artística, de freestyle e de alta competição no gelo.

A protagonista, que dá nome ao espectáculo, é uma jovem criativa e incompreendida, que se sente fora de sincronia consigo mesma. Para escapar à sua realidade, aventura-se num lago congelado e cai por entre o gelo num mundo de cabeça para baixo.

“Estamos absolutamente entusiasmados por finalmente trazer o Crystal de volta à estrada. Durante dois anos os nossos artistas estiveram à espera pela oportunidade de voltar a patinar e estar novamente com o público”, assegura Mike Newquist, vice-presidente sénior da Divisão de Espectáculos de Turismo do Cirque du Soleil. “Será um regresso emocional e mágico.”

Segundo Mike Newquist, os espectadores vão ser convidados a suspender a realidade e a deixar-se deslumbrar por um mundo “que ganha vida com incríveis projeções visuais e uma banda sonora original”. Depois da estreia a 22 de Dezembro, Crystal vai ficar em cena até 1 de Janeiro de 2023. Os bilhetes ficam disponíveis a partir da próxima quinta-feira, 16 de Dezembro, às 10.00, no site da Everything is New e nos locais habituais.

