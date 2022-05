Clássico by Olivier. As novidades que nos levam a Ibiza sem sair da Caparica

Está-se sempre bem com mar no horizonte e marisco na mesa, mas para conquistar a vibe dos beach clubs de Ibiza é preciso adicionar mais ingredientes a esta receita de sucesso. É por isso que a partir de 1 de Junho — data em que em que se inicia oficialmente a época balnear em São João da Caparica — o Clássico, que nasceu em 2020 pelas mãos do chef e empresário Olivier da Costa, vai ganhar um apoio de praia com direito a carta própria, zona para massagens e festas ao pôr-do-sol.

Mariana Valle Lima

“Sempre tivemos apoio de praia, mas este é o primeiro ano sem restrições. Vamos ter mais espaço, com um conceito diferente”, explica Olivier. Este lounge vai, então, quase duplicar a capacidade do restaurante, podendo servir mais 60 pessoas com uma carta diferente e mais ligeira do que a do restaurante. “[Na zona do lounge] vamos ter uns super hambúrgueres, tacos de peixe e de camarão, nachos com guacamole. Não vamos ter uma ementa muito extensiva. Quem quiser ter uma coisa diferente vem aqui [ao restaurante]”, revela o chefpreneur.

As camas balinesas não são uma novidade no apoio de praia deste Clássico — em anos anteriores existiam para dar apoio ao bar — mas desta vez vai ser possível relaxar nestas com massagens modeladoras. Ao descanso junta-se a animação. “O sunset vai ser a palavra-chave aqui. Neste conceito gostamos dos almoços tardios. As pessoas vêm almoçar às 15.00/16.00 da tarde e depois ficam a beber e a divertirem-se até às 21.00 para verem o sunset”, diz Olivier. Podemos esperar, então, a presença de DJs para esta festa.

Mariana Valle Lima

Já no restaurante, tudo se mantém. “Nós não vamos mudar muito o conceito que tínhamos em termos de carta. A ementa foi um sucesso o ano passado”, garante o chef. Assim, se durante a refeição não gosta de ter os pés na areia, aproveite para provar as especialidades do Clássico. Comece pelas entradas, com um carpaccio de polvo (14€) ou de beterraba (14€), amêijoas à bulhão pato (26€), camarão à la guilho (23€) e choco frito (14€); antes de passar para o arroz de choco com carabineiro (52€) ou o peixe do dia (preço sob consulta). Para terminar em beleza, a mousse de kit kat (8€), a torta de laranja (6€) e o saint honoré (8€), que é uma sobremesa francesa feita com massa folhada, são boas opções. Não faltam vinhos e cocktails para acompanhar tudo isto.

Para já, o apoio de praia do Clássico é a novidade mais fresquinha dos restaurantes de Olivier da Costa, mas esperam-se outras em breve.

Avenida Afonso de Albuquerque (Praia de São João da Caparica). Seg-Dom 10.30-21.00.

+ Vem aí o Veggie Vibes, “uma festa popular como todas as outras”

+ Forno d’Oro continua a ser uma das melhores pizzarias da Europa