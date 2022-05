Forno d’Oro continua a ser uma das melhores pizzarias da Europa

O restaurante do chef nepalês Tanka Sapkota está novamente no top das 50 Melhores Pizzas da Europa, em 16.ª lugar. Há só mais uma pizzaria portuguesa non ranking anual e fica em Aljezur.

Pizzarias lisboetas há muitas, mas nenhuma é tão galardoada quanto esta. Este ano, o restaurante Forno d’Oro, do chef Tanka Sapkota, volta a marcar presença na lista do 50 Top Pizza Europa, que todos os anos elege as 50 melhores pizzarias fora de Itália, existindo ainda um ranking especial para o país da bota.

Esta não é a primeira nem a segunda vez que as pizzas napolitanas de Sapkota se destacam no ranking, tendo o restaurante vindo a subir de posição. Este ano, o Forno d’Oro ocupa o 16.º lugar – em primeiro ficou a Peppe Pizzeria, de Peppe Cutraro, em Paris. No segundo lugar do pódio está o restaurante Fratelli Figurato, em Madrid, e em terceiro o 50 Kalò London, em Londres. O restaurante Arte Bianca, em Aljezur, entrou para o 49.º lugar.

“Sempre que algum dos meus restaurantes conquista um prémio, olho para isso como um incentivo à continuação do nosso trabalho, e ao querer fazer sempre melhor do que ontem”, afirma Tanka Sapkota, também chef no Come Prima, Il Mercato e Casa Nepalesa, citado em comunicado.

Além de ter sido considerada uma das melhores pizzarias, o Forno d’Oro também recebeu o prémio de Melhor Carta de Cervejas neste concurso anual que leva inspectores anónimos aos restaurantes.

