Colors Festival está de volta em formato streaming

De Britto, Noite e Dia e A Banda Mais Bonita da Cidade são as primeiras confirmações da segunda edição do Colors Festival, que arranca online a 17 de Setembro.

O Colors Festival estreou no ano passado, em streaming. A segunda edição, que continuará a acontecer exclusivamente online, arranca a 17 de Setembro e promete reunir diferentes culturas e estilos em redor de um denominador comum, a música.

“Com um princípio unificador de culturas, o Colors Festival é o primeiro a realizar-se em seis continentes, integrando as variantes da pop nos concertos”, lê-se em comunicado da promotora Rhodes Live, que já anunciou as primeiras confirmações.

No primeiro dia do festival, De Britto irá actuar em representação da Europa, nos Blue Concerts. No dia seguinte, 18 de Setembro, a cantora Noite & Dia, uma das mais apreciadas vozes femininas de Kuduro, representará o continente africano, nos Orange Concerts. Já a Banda Mais Bonita da Cidade tem concerto previsto para 25 de Setembro, nos Green Concerts, em representação da América do Sul. Haverá também Red Concerts, Yellow Concerts e Purple Concerts, em honra da Ásia, da Oceânia e da América do Norte respectivamente.

O programa completo ainda não está fechado, mas já há bilhetes à venda (4,99€/concerto). Para mais informações, basta estar atento ao site e à página de Instagram do Colors Festival.

