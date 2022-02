Com sofás e almofadas, esta instalação pensa sobre o corpo em confinamento

‘Make Yourself At Home’ é o nome da instalação para ver no Teatro Municipal São Luiz a partir de 4 de Fevereiro.

Marta Pedroso e Francisco Leone criaram uma instalação que é também um manifesto da mulher e do corpo em quarentena. Intitula-se Make Yourself At Home e pode ser vista no Teatro Municipal São Luiz, em Lisboa, a partir desta sexta-feira, 4 de Fevereiro, e até dia 6 de Março.

“Trata-se de um manifesto da mulher em quarentena, o corpo em quarentena; um corpo inteiro ou partes. Trata-se de uma mensagem sobre o amor ao corpo e a sua aceitação”, lê-se na nota de imprensa.

Versos de Cláudia Lucas Chéu e auto-retratos de 37 mulheres – como a escritora Margarida de Carvalho, a artista Capicua ou a actriz Custódia Gallego – ganham a forma de almofadas e cobrem dois sofás no foyer da sala Luís Miguel Cintra, onde a instalação fica até 13 de Fevereiro, antes de migrar para o Janelão Sala Bernardo Sassetti até ao início de Março.

A entrada é livre, mas sujeita à lotação da sala e sendo necessário o levantamento de bilhete no próprio dia na bilheteira do teatro. A instalação pode ser vista nos dias 4 e 5 de Fevereiro, das 18.00 às 19.00; a 6 de Fevereiro, das 15.30 às 16.30; de 9 a 19 de Fevereiro, das 17.00 às 18.00; e dia 20, das 14.00 às 15.00. Em Março, o acesso de dia 3 a 5 acontece das 17.00 às 18.00. O último dia para ver a instalação é 6 de Março, das 14.00 às 15.00.

A iniciativa tem ainda uma vertente solidária. As almofadas podem ser compradas (pelo valor de 30€) com o lucro a reverter para a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV). A compra deve ser feita através do Instagram @makeyourselfathome20.

Teatro Municipal São Luiz. De 4 de Fevereiro a 6 de Março. Entrada livre.

