Começou a guerra de preços nas trotinetas

A Wind e a Lime, duas das operadoras que trouxeram trotinetas partilhadas para Lisboa, desceram os preços nos seus serviços.

Por norma, as marcas de trotinetas partilhadas que operam em Lisboa cobram 1€ para desbloquear a máquina, mas a concorrência já está a dar frutos para quem se desloca na cidade com estas viaturas eléctricas.

A Wind elegeu Lisboa como a cidade-piloto para testar uma nova modalidade: entre as 08.00 e as 10.00 e as 18.00 e as 20.00, horas de maior congestionamento no trânsito, será a partir de agora totalmente gratuito o desbloqueio destas trotinetas. Resolver a congestão da cidade e a sua qualidade do ar são as bandeiras desta nova estratégia de preços, de forma a seduzir os lisboetas (sem ser preciso casar) a deslocarem-se de trotinete para o trabalho.

©Wind

Também a Lime mexeu no custo do desbloqueio. Em vez de 1€, custa agora apenas 50 cêntimos e é uma primeira iniciativa da campanha "Unlock Portugal" que nos próximos meses vai continuar a promover a utilização desta forma de mobilidade. No próximo domingo, dia de eleições europeias, a Lime oferece as viagens e irá fornecer aos utilizadores um código promocional, válido entre as 06.00 e as 21.00, para irem votar sem qualquer tipo de custo.

Recordamos que a Flash, outra operadora de trotinetas, entrou no mercado nacional em Março com uma redução do preço de desbloqueio para quem estacionar a trotineta correctamente.

