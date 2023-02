Comediante norte-americano Gabriel “Fluffy” Iglesias actua no Campo Pequeno

Comediante, produtor e estrela da popular série de comédia original da Netflix Mr. Iglesias, Gabriel “Fluffy” Iglesias tem passagem confirmada por Lisboa. Actua a 29 de Setembro no Sagres Campo Pequeno. Depois de ter esgotado o Madison Square Garden em Nova York, o Staples Center em Los Angeles e a Sydney Opera House na Austrália, chegou a vez de se estrear em solo português.

Gabriel “Fluffy” Iglesias começou a sua carreira no mundo da comédia em 1997, com pequenos espectáculos de stand-up sem poiso fixo. Anos mais tarde, em 2018, Iglesias foi incluído na edição Top 40 Comedy Players do The Hollywood Reporter, ao lado de grandes nomes como Jerry Seinfeld e Chris Rock.

Hoje, com quase mil milhões de visualizações no Youtube e mais de 25 milhões de seguidores nas redes sociais, Iglesias enche salas ao partilhar histórias e experiências pessoais, que incluem personagens e efeitos sonoros.

Entre 2019 e 2022, lançou, com a Netflix, dois especiais de comédia stand-up, One Show Fits e Stadium Fluffy, este segundo gravado com 50000 espectadores no Dodger Stadium, em Los Angeles. O recinto esgotou e Iglesias ficou para a história como o primeiro comediante a subir ao palco do popular estádio norte-americano.

Também se estreou no cinema ao participar nos filmes A Haunted House 2 e Magic Mike. “Fluffy” Iglesias é ainda um dos poucos comediantes a ser produtor de um filme de comédia stand-up, o The Fluffy Movie.

Os bilhetes vão estar à venda a partir da próxima sexta-feira, 10 de fevereiro, às 10.00.

