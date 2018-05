Comemore os 20 anos do Oceanário com um fim-de-semana cheio de actividades

O Oceanário de Lisboa está a comemorar os seus 20 anos de existência e convida todos os apaixonados pelo mundo marinho a fazer a festa. Este fim-de-semana há todo um conjunto de actividades e exposições para celebrar esta data muito especial.

Já lhe tínhamos dito que à conta deste aniversário bem redondo, o Oceanário abriu uma nova loja e restaurante. Mas as celebrações não ficam por aqui. Sábado e domingo, 26 e 27 de Maio, o maior espaço de espécies marinhas da Europa quer comemorar consigo e para isso preparou uma grande variedade de actividades. Desde simulações de mergulhos a sunsets, passando por desenhos, vai poder fazer de tudo. Também nas exposições temporária e permanente há coisas novas para descobrir.

A maioria das actividades estão disponíveis durante ambos os dias: o “Mergulho no Oceanário” acontece das 11.00 às 18.00 na Esplanada D. Carlos I, simulando um mergulho no aquário central como se estivesse mesmo a mergulhar com os tubarões e todas as outras espécies. O “Vaivém Oceanário” acontece no mesmo local à mesma hora e vai permitir a quem participar explorar o maior ecossistema do planeta e aprender qual a melhor forma de combater o maior inimigo dos oceanos: o plástico. Das 11.00 às 13.00 e das 15.00 às 18.00, nas salas de educação do Oceanário há actividades práticas tendo em vista as alterações dos comportamentos das pessoas no que toca à problemática deste mesmo inimigo. Já o sunset acontece apenas no dia 26 (sábado) das 16.00 às 19.00, no Jardim das Ondas e conta com a participação da DJ MaryB.

Na exposição temporária, das 11.00 às 13.00 e das 16.00 às 18.00 vai poder completar um desenho deixado pelo ilustrador científico português Pedro Salgado. O desenho foi deixado incompleto de propósito para simbolizar o desaparecimento dos rios e das florestas tropicais. Sob o mote de “recriar e recuperar a natureza” do mestre Takashi Amano, os visitantes têm, então, a tarefa de completar aquilo que falta, reconstruindo os espaços verdes do planeta. Já quem passar pela exposição permanente das 11.00 às 13.00 e das 14.00 às 16.00 vai poder desvendar todos os segredos das espécies mais emblemáticas que habitam no Oceanário.

E como se tudo isto já não fosse suficiente, deixamos mais uma razão para lhe despertar a vontade de participar nos 20 anos do Oceanário: todas estas actividades são gratuitas. No entanto, caso queira passar por uma das exposições terá de adquirir bilhete (entre 10€ e 47€), sendo que as actividades incluídas nas exposições em nada acrescem ao seu valor.

Oceanário de Lisboa. Esplanada Dom Carlos I, Lisboa. Seg-dom 10.00-18.00.

