Oceanário de Lisboa celebra 20 anos com nova loja e restaurante

O Oceanário de Lisboa sempre foi um dos espaços mais visitados em Portugal, servindo como um símbolo de referência internacional no que toca ao mundo dos oceanos. Hoje, dia 22 de Maio, celebram-se os seus 20 anos de existência e para marcar o acontecimento, o Oceanário inaugura uma novo espaço de loja, restaurante e cafetaria. Estas novidades inserem-se no movimento #SEATHEFUTURE, que pretende alertar para a sustentabilidade do planeta.

Os novos espaços foram inaugurados nesta terça-feira e pretendem reforçar a missão do Oceanário e da Fundação Oceano Azul – em 2021, 95% dos produtos da loja (contra os actuais 30%) vão ser de origem sustentável e amigos do ambiente, lê-se no comunicado. Tendo ainda em conta o compromisso adoptado, o chef Kiko Martins junta-se também ao movimento #SEATHEFUTURE, criando uma ementa com o menor impacto ambiental possível para o novo restaurante.

“Já não chega ao Oceanário inspirar, envolver e educar para a conservação. Queremos hoje também provar, que é possível consumir com qualidade respeitando o ambiente. É esse o nosso compromisso neste espaço", refere João Falcato, CEO do Oceanário de Lisboa, em comunicado.

Apostando as fichas todas no futuro, o Oceanário pretende “proteger as espécies marinhas através de uma sociedade activa na promoção de um consumo sustentável e na alteração de comportamentos”, lê-se, ainda, na nota.

Ao jornal Público, José Soares dos Santos, presidente da Fundação Oceano Azul, disse ainda que em breve o Oceanário poderá crescer fisicamente. “Ou expandimos o edifício, para continuar a dar uma boa experiência e albergar visitantes, ou subimos os preços. A decisão é adicionarmos mais espaço. Se queremos manter a qualidade, temos de expandir o edifício”, explicou o responsável.

Para dar início ao movimento #SEATHEFUTURE, há ainda uma exposição de esculturas construídas com lixo recolhido nas praias e no mar, alertando, mais uma vez, os visitantes para a importância da alteração dos seus hábitos e rotinas diárias.

Oceanário de Lisboa. Esplanada Dom Carlos I, Lisboa. Seg-Dom 10.00-18.00

