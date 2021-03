Comic Con regressa em Dezembro e muda-se para o Parque das Nações

A próxima edição da Comic Con Portugal, que se realizou apenas online no ano passado, está agendada para Dezembro. E não será no Passeio Marítimo de Algés.

No ano passado, o maior evento da cultura pop em Portugal foi forçado a apresentar-se apenas em formato digital, com mais de 32 horas de emissão de vários conteúdos exclusivos. Agora, a organização anuncia não só a data da 7.ª edição, que deverá realizar-se em Dezembro, como a mudança do Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, para o Parque das Nações, em Lisboa.

Além de estar agendada para dois meses mais tarde do que é habitual, o mote para o evento será “A New Hope”, expressão que os fãs de Star Wars certamente conhecem (se vive debaixo de uma pedra, é o nome do quarto episódio da saga). “O lema terá como propósito inspirar a esperança num futuro melhor”, lê-se em comunicado da CITY – Conventions In The Yard, que promete divulgar mais informações em breve.

A última edição no Passeio Marítimo de Algés, em 2019, contou com mais de 140 mil visitantes, que puderam ver e interagir com convidados nacionais e internacionais das mais variadas áreas da cultura pop, como Millie Bobby Brown (Stranger Things), Anthony Carrigan (Barry), Alexander Ludwig (Vikings) e Joaquim de Almeida (Warrior Nun).

+ Seis novidades de banda desenhada a não perder

+ Está ansioso por voltar a viajar? Queremos saber tudo