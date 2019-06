Como é que prefere os seus gelados?

É impossível ser-se infeliz a comer gelado – é o que defendemos na mais recente revista nas bancas. Durante uma semana, a redacção inteira da Time Out Lisboa andou a provar os novos sabores das melhores gelatarias da cidade, mas não se esqueceu de perguntar aos seus seguidores como é que preferem os gelados. Em cone ou em copo? Artesanal ou de pauzinho? Fruta ou chocolate?

Comer gelado torna o dia melhor: lambuzar-nos é tradição obrigatória de final de tarde de Verão, mas sabe bem a qualquer hora, durante o ano inteiro. Disso não temos dúvidas, mas – curiosos por natureza – quisemos saber qual a melhor tendência, o sabor mais aborrecido, o melhor para os dias de calor ou até como é que os gulosos preferem comer. Perguntámos no Instagram e os nossos leitores responderam.

Quer em cone ou em copo? É a pergunta da praxe e até pode parecer difícil de responder mas ao que parece gelado como deve ser é em cone. São 68% contra 38%: não há muito a fazer pelos fãs dos copos. Quanto à melhor tendência, podíamos ter sido surpreendidos, mas o Time Out Life City Index já nos tinha dito que Lisboa é quase imune a ressacas. Provavelmente porque os lisboetas não bebem tantos shots de gelados (30%) quanto comem gelados de rolinho (70%).

Agora a pergunta que todos querem ver respondida: qual é o sabor mais aborrecido? Nata ou baunilha? Foi uma competição renhida, mas ganhou – ou será que perdeu? – a nata, com 53% de haters. Mas descobrimos mais: nos dias de calor o gelado artesanal (70%) sabe melhor do que os gelados de pauzinho (30%), há mais gelados a ser comidos à lambidela (61%) do que à dentada (39%) e o clássico chocolate (38%) não tem hipótese contra as frescas das frutas (62%).

Se quiser trocar-nos as voltas (como quem diz os resultados), ou simplesmente dar a sua opinião, ainda pode responder ao quiz, disponível na página de Instagram da Time Out Lisboa.

