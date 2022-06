Como escavam os arqueólogos? O Teatro Romano vai ensinar-nos (e é grátis)

Entre 17 e 19 de Junho, o Museu de Lisboa acolhe as Jornadas Europeias da Arqueologia, com várias actividades relacionadas com o nosso património arqueológico.

As Jornadas Europeias da Arqueologia, que nasceram em França em 2010 e se estendem por toda a Europa desde então, arrancam em Portugal já esta sexta-feira, 17 de Junho. Durante três dias, o Museu de Lisboa – Teatro Romano será palco de várias actividades gratuitas para sensibilizar a população para a importância da arqueologia.

Além de uma exposição de maquetas de monumentos romanos, patente de 17 a 19 de Junho, entre as 10.00 e as 18.00, a programação prevê várias actividades culturais para toda a família. Destaca-se, por exemplo, a oficina de pintura mural com a artista Mariana Duarte Santos, nos dias 18 e 19 de Junho, das 15.00 às 17.00; e a leitura encenada de Manel e Chico descobrem o Teatro Romano, de Bruno Magina, a 18 de Junho, pelas 17.00.

A pensar nas famílias, também estão marcadas várias visitas-oficinas, incluindo “Como escavam os arqueólogos?” (17 Jun, 15.00-17.30, 18 e 19 Jun, 10.00-18.00), que convida público de todas as idades a limpar, catalogar e desenhar, com o apoio de arqueólogos do Teatro Romano de Lisboa. Mas, se não quiser perder pitada, o melhor é consultar a agenda completa no site do museu.

A participação nas actividades é gratuita, mediante reserva obrigatória, através de e-mail (reservas@museudelisboa.pt) ou telefone (215 818 530). Quanto à entrada no museu, também é livre nos dias 18 e 19 de Junho. Já no dia 17, o bilhete de entrada fica a 3€.

Museu de Lisboa – Teatro Romano (Lisboa). 17-19 Jun, Sex-Dom 10.00-18.00. Actividades gratuitas.

