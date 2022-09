Como tornar Lisboa mais verde? Há um festival para aprender – e é grátis

O Festival Umundu Lx continua a querer contribuir para a transformação verde da cidade de Lisboa. A próxima edição arranca a 14 de Outubro e prolonga-se até dia 22, com uma programação recheada de actividades para todas as idades. Além de vários eventos temáticos, desde conversas até espectáculos, está previsto o regresso do Mercad’Umundu, com a presença de comerciantes de produtos alternativos e de comércio justo e sustentável.

“Para ficar dentro dos limites planetários, será preciso impulsionar uma transformação radical da nossa forma de viver e do sistema sócio-económico mundial”, lê-se em comunicado da organização sobre a edição deste ano, que se foca no tema “Uma Só Terra”. Com ele, evoca-se a “ideia de a humanidade ser uma única grande comunidade global” e promete-se explorar as possibilidades de (sobre)vivermos dentro dos limites de um planeta finito. “O festival tem incentivado os participantes a serem agentes de mudança e a viverem de forma pró-activa, tanto a nível pessoal como na sua área de influência.”

O Umundu Lx arranca a 14 de Outubro, às 19.00, com um evento na Estufa Fria. Entre as várias iniciativas previstas para os nove dias de festival, contam-se, por exemplo, exposições, como a “Medusae”, no Mercado do Rato, que chama a atenção para as semelhanças entre as alforrecas e os resíduos de plástico de que as peças são feitas; oficinas e workshops, como o de construção de skates a partir de plástico reciclado na Torre PLSTIK, uma unidade de reciclagem criativa em Cascais; e cinema, com a exibição de documentários em locais como a Biblioteca de Alcântara e o Auditório da Biblioteca Orlando Ribeiro.

Entre as propostas para ver online, haverá palestras, por exemplo sobre “O papel das baleias na conservação do planeta”, “A comunicação não-violenta como ferramenta para criar a mudança que desejamos no mundo” e o “Desperdício alimentar: repensar, reduzir, resgatar, reciclar”. Em actualização no site do Umundu Lx, a programação já está disponível para consulta.

A história do Umundu começou em 2009, em Dresden, na Alemanha, pelas mãos de Patrick Ribeiro e Sascha Kornek. Dez anos depois, em 2019, Patrick quis trazer o festival para Lisboa e criou-se uma equipa com mais de 20 voluntários. A primeira edição realizou-se em Outubro 2020, em Lisboa, Algés e online. E a segunda entre 30 de Setembro e 5 de Outubro de 2021.

Lisboa, Almada, Cascais e outros locais, inclusive online 14-22 Out, vários horários. Grátis. Algumas actividades requerem inscrição prévia e/ou estão limitadas à lotação disponível.

