Como um cogumelo, a Nãm Urban Farm já brotou em Cascais

O projecto de economia circular, que ocupa um antigo stand de automóveis em Marvila desde 2020, já chegou a Cascais. Na nova Nãm Urban Farm, no Mercado da Vila, também se transformam borras de café da Delta em cogumelos Pleurotus e Shitake, que são posteriormente vendidos quer a restaurantes quer ao público em geral.

A inauguração está marcada para esta terça-feira, 7 de Junho, a partir das 15.00, com a presença do Ministro do Ambiente e da Acção Climática, Duarte Cordeiro, do presidente da Câmara Municipal de Cascais, Carlos Carreiras, do presidente Executivo do Grupo Nabeiro – Delta Cafés, Rui Miguel Nabeiro, e do fundador da start-up Nãm, Natan Jacquemin.

“Na natureza, os cogumelos transformam ‘lixo’ em ‘recurso’. Na cidade, estamos a tentar fazer o mesmo, porque é uma forma de a tornar mais verde, mas também mais rentável e resiliente”, dizia-nos Natan em Dezembro de 2020, quando fomos conhecer a quinta de Marvila, em Lisboa, pela primeira vez. Na NÃM, nada se perde, tudo se transforma. “Aproveitamos uma logística já operacional, a das vending machines das empresas. Na mesma rota, a Delta vai buscar o dinheiro, fazer a manutenção e limpeza e recolher as borras de café do dia anterior. São cerca de duzentos quilos por dia, o que dá mais ao menos três toneladas por mês [que são usados para produção sustentável].”

