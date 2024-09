Como vai estar o tempo no Outono? Mais quente e com menos chuva do que o habitual

O Outono chegou no domingo, 22 de Setembro, e já há previsões climáticas para o último trimestre do ano. Apesar do regresso do frio e da precipitação, muitas vezes intensa, tudo indica que as temperaturas vão ser geralmente mais quentes que o normal.

Segundo a previsão alargada do Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA), prevêem-se valores de precipitação semanal acima do normal (1 a 60 mm) até 6 de Outubro, e valores abaixo (-10 a -1 mm) a partir dessa data – traduzido por miúdos: vai chover menos. Já no que diz respeito às temperaturas, prevêem-se valores acima do normal (+0.25 a 3°C) para a região interior Sul de 30 de Setembro a 6 de Outubro, para as regiões interiores do Centro e Sul de 7 a 13 de Outubro, e para todo o interior do território de 14 a 20 de Outubro.

A previsão do Serviço Copernicus para as Alterações Climáticas (C3S) também confirma a anomalia negativa na precipitação total mensal e a anomalia positiva na temperatura média mensal do ar, reforçando o que o programa europeu já tinha anunciado em Agosto: que é “cada vez mais provável” que este seja o ano mais quente alguma vez registado. Desde Janeiro que a temperatura média global à superfície da Terra está 0,27°C mais quente do que no mesmo período de 2023, pelo que seria necessário um declínio acentuado até Dezembro para que 2024 terminasse abaixo do ano passado.

O que se observa nos modelos – e já foi confirmado ao jornal Expresso por Vanda Cabrinha Pires, chefe da Divisão de Clima e Alterações Climáticas do IPMA – é que a precipitação vai estar 40% a 50% abaixo da média para o mesmo período até ao final do ano. Isto não significa que não chova de todo, mas prevêem-se desvios negativos de -5 a -30 mm. Como consequência desta tendência de redução da pluviosidade no Outono, tendem a agravar-se as secas e o risco de incêndio, sendo necessário ter cuidados redobrados em trabalhos rurais.

Em Lisboa, o IPMA prevê que pare de chover a partir desta sexta-feira, 27 de Setembro. No domingo, a temperatura máxima será de 27º e a mínima de 15º, com céu limpo. Já na próxima semana, a chuva regressa em força na terça, 1 de Outubro, e a precipitação começa a diminuir ao longo da semana, como anunciam as previsões.

