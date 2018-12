Comunidade Hindu abre portas do Templo para festa de Natal

A EGEAC volta a celebrar um Natal aberto a todas as culturas. No dia 21 de Dezembro a festa faz-se de mãos dadas com a comunidade Hindu no Templo Radha Krishna. Há visitas, música e gastronomia típicas. É o Oriental X'Mas.

A promessa é a de um serão animado que abre as portas do Templo a quem quiser ficar a conhecer melhor a comunidade Hindu. A celebração começa às 19.00 com uma visita guiada ao local e, no fim, quem quiser pode ficar para assistir à oração. Para esta visita terá de se inscrever em cultura@comunidadehindu.org para garantir vaga.

Segue-se um espectáculo de música e danças indianas, às 20.45, no auditório principal. No salão de festas do Templo, acontecerá a verdadeira festa de Natal, a partir das 21.45, com gastronomia típica, pinturas de henna e DJ set ao estilo Bollywood. Para os miúdos há insufláveis e, mais tarde, chegará o Pai Natal para entregar presentes às crianças.

Templo Radha Krishna. Alameda Mahatma Gandhi. 21 Dezembro a partir das 19.00. Entrada livre.

