Onde? Várias igrejas do concelho de Mafra

Quando? 20-22 Dez (Sex-Dom)

No último fim-de-semana do ciclo inNatalis, dinamizado pelo concelho de Mafra, os concertos contam-se pelos dedos de uma mão. Na sexta-feira, 20, escuta-se o coro Mater Fidei, com direcção de Margarida Silva Mendes e acompanhado pelo órgão de André Ferreira, na Igreja de Nossa Senhora do Livramento. Seguem‑se, no sábado, 21, a partir das 16.00, na Igreja de Santo António, os concertos do coro de câmara Outros Cantos, dirigido por Sara Afonso, e dos Semínimos, com o maestro Gustavo Lopes e Manuel Morais ao piano; e às 21.30, na Igreja de São Silvestre, canta o Grupo Coral de Mafra, com Maro Lourenço à frente. Por fim, no domingo, 22, ouvem-se o coro Sonus Fidei mais o padre Rui Silva (direcção) e Daniel Oliveira (órgão), pelas 16.30, na Igreja de Nossa Senhora da Assunção; e os SOLinSI, com António Geraldo (direcção) e Manuel Morais (piano), depois das 21.00, na Capela de Nossa Senhora do Monte Carmo.