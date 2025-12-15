Subscrever
Language:
PortuguêsEnglishEspañol

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Lisboa

Coffrets Natal 2025
DR
DR

Quinze coffrets para oferecer este Natal

Produtos de beleza a preços mais acessíveis e com caixas para coleccionar? Reunimos 15 coffrets para oferecer este Natal.

Vera Moura
Escrito por Vera Moura
Directora Editorial, Time Out Portugal
Publicidade

Chega a época festiva e as marcas de beleza e cosmética (mas não só) juntam os seus ex-líbris em bonitas caixas de colecção e a preços mais acessíveis – com produtos em tamanho de viagem, tamanho real ou embalagens de edição limitada para guardar depois. Os coffrets (ou kits) são um dos presentes mais procurados nesta época e uma forma de experimentar novos produtos a preços mais convidativos (e acabar a reutilizar as caixas para guardar de tudo um pouco, dos produtos de beleza às bolachinhas caseiras e chás). Estes têm de tudo: dos perfumes especiais aos cremes com cheirinho, sabonetes ou batons com cores a condizer com os frascos. Faça um bom negócio e escolha quais os coffrets para oferecer este Natal

Recomendado: O melhor do Natal em Lisboa

Coffrets para oferecer este Natal

A Vida Portuguesa

A Vida Portuguesa
A Vida Portuguesa
DR

Para o português nostálgico que anda por aí, A Vida Portuguesa tratou de um conjunto de caixas e cabazes natalícios. Neste conjunto estão vários clássicos da perfumaria nacional, da água de colónia Ach. Brito à pasta de dentes Couto, do creme de mãos Bênamor ao sabonete Claus Porto. 

Preço: 45€

Comprar

Benamôr

Benamôr
Benamôr
DR

Este Natal, a centenária Benamôr juntou numa caixa reciclável quatro produtos da linha de cuidados faciais: são eles o creme milagroso, baseado numa receita de 1925; o creme de lábios reparador, com óleo de coco e manteiga de karité; a água micelar 3 em 1 (limpa, hidrata, tonifica); e o leite de limpeza, enriquecido com Vitamina E e Aloé Vera. Há mais caixas e mais combinações, com diferentes cores e utilidades.   

Preço: 48€

Comprar
Publicidade

Benefit

Benefit
Benefit
DR

Esta caixinha a fazer lembrar o jogo Scrabble não é só bonita. É um deleite para todas e todos os apreciadores de maquilhagem. Bem arrumadinhos lá dentro estão alguns dos best-sellers da Benefit – como a cera texturizante para sobrancelhas, a máscara de pestanas de volume BADgal BANG! e o tint de lábios e bochechas Benetint.

Preço: 64€ 

Comprar

Criatura

Criatura
Criatura
DR

Não são cremes nem perfumes, mas sim chás e preparados para cocktails – portugueses, da Criatura e vestidos a rigor para este Natal com as cores da ilustradora portuguesa Teresa Rego. O kit colorido, que até apetece emoldurar e pendurar na parede, inclui três tisanas.

Preço: 35€

Comprar
Publicidade

Douglas Collection Winter Express

Douglas Collection Winter Express
Douglas Collection Winter Express
DR

Para manter o espírito mesmo depois de desembrulhar os presentes, a Douglas criou um coffret que é uma pequena aldeia natalícia, onde moram quatro produtos para o banho.

Preço: 14,99€

Comprar

Freshly Cosmetics

Freshly Cosmetics
Freshly Cosmetics
DR

A pele não tira férias e a espanhola Freshly Cosmetics juntou os essenciais de viagem numa caixa com nuvens. Este kit – com um mini serum corporal, um mini óleo corporal e um mini cleanser suave – é apenas um entre vários para oferecer no Natal.

Preço: 35,95€

Comprar
Publicidade

Granado

Granado
Granado
DR

As influências são tropicais, mas chegam mesmo a tempo de aquecer o Natal português. Boa sorte é a escolher, que cada box é mais bonita que a outra. Esta tem 12 miniaturas, entre velas perfumadas, sabonetes líquidos e perfumes. 

Preço: 120€ 

Comprar

Happy Socks

Happy Socks
Happy Socks
DR

De toda a lista, este é o único coffret que lhe patrocina uns pés quentinhos, em especial na noite da passagem de ano.

Preço: 30€

Comprar
Publicidade

Kiko

Kiko
Kiko
DR

A base da maquilhagem do dia-a-dia pode bem começar por aqui: uma máscara de volume, um iluminador e um lápis de olhos. Cortesia da Kiko.

Preço: 18,99€

Comprar

Lush

Lush
Lush
DR

Comecemos pelo próprio do embrulho, onde tudo foi produzido a partir de materiais reciclados. Quanto ao conteúdo, são a loção corporal de leite de aveia e o sabonete com infusão de pinheiro, que prometem, nas palavras da própria Lush, "aquecer e consolar os coraçõezinhos natalícios".

Preço: 19€  

Comprar
Publicidade

MPL Beauty

MPL Beauty
MPL Beauty
DR
Uma marca portuguesa que pensa, essencialmente, no bem-estar. E, neste caso, na revitalização tão necessária depois das festas.
Preço: 44€ 
Comprar

Nuxe

Nuxe
Nuxe
DR

O crush de Inverno da francesa Nuxe é este saco quentinho, a imitar pêlo de ovelha, com três essenciais da gama Hair lá dentro. O champô, o condicionador e a máscara deste coffret prometem um cabelo brilhante e sedoso pela estação fria fora.

Preço: 54,90€

Comprar
Publicidade

Rituals

Rituals
Rituals
DR

Se o objectivo é entrar numa loja e comprar coffrets para a família toda, talvez se safe aqui. É que o leque de opções é quase inesgotável, entre as diferentes linhas, tamanhos das caixas e os próprios formatos, que vão mudando. Este, por exemplo, junta numa útil necessaire uma espuma de duche, um creme de corpo, uma máscara de mãos e pés, um perfume de casa e um perfumador de casa com sticks.

Preço: 59,90€ 

Comprar

Sephora

Sephora
Sephora
Dr

Há quem diga que batons nunca são demais – e é para essas pessoas que este kit da Sephora foi pensado, com cinco exemplares aveludados numa bolsa transparente com um nada discreto pompom cor-de-rosa.

Preço: 27€

Comprar
Publicidade

The Body Shop

The Body Shop
The Body Shop
DR

Se há assunto que a The Body Shop leva a sério no Natal, é o dos coffrets. E se há coisa que nos coffrets desta marca amiga do ambiente nunca falha é a cor – seja em bolsas de pano com padrões, seja em caixas de cartão reciclado. Nesta proposta, estão três manteigas corporais, mas há mil e uma outras, com cremes, batons, géis de duche ou sabonetes.  

Preço: 21€

Comprar

Mais sugestões de presentes de Natal

Trinta sugestões de presentes para o amigo secreto

  • Compras
Trinta sugestões de presentes para o amigo secreto
Trinta sugestões de presentes para o amigo secreto
DR

Dezembro é sempre aquele mês em que fazemos da agenda um puzzle de jantares com amigos, colegas e familiares. Uma azáfama. Este ano, o ritmo de jantaradas e de trocas de presentes volta a ser comedido, mas pode começar desde já a pensar no que dar ao comparsa para não deixar para a última e comprar uma bagatela qualquer. Se entrou no espírito da época, comece lá a riscar nomes dessa lista com estas ideias de presentes para o amigo secreto há sugestões incríveis (e estúpidas) para todos os gostos, das meias ao jogo hilariante. 

Recomendado: Presentes de Natal: ofereça uma peça de arte

Ler mais

Os melhores presentes de Natal para quem gosta de viajar

  • Compras
Os melhores presentes de Natal para quem gosta de viajar
Os melhores presentes de Natal para quem gosta de viajar
© Ian Dooley/ Unsplash

Haverá alguém que não goste de viajar? Mesmo quem tem medo (ou respeito) de andar de avião, não fica indiferente a um passeio de carro, barco, bicicleta ou mesmo a pé — até há quem, como o escritor francês Xavier De Maistre, consiga viajar sem sair do quarto. A pensar nisso, fomos à procura dos melhores presentes de Natal para quem gosta de ir laurear a pevide. Desde malas de viagem a acessórios, passando por uma sugestão de agasalho, temos várias ideias para todos os preços e gostos. Nesta lista, nem sequer há falta de conforto. 

Recomendado: Vinte e quatro presentes de Natal para desportistas

Ler mais
Publicidade

Já comprou a sua camisola de Natal?

  • Compras
Já comprou a sua camisola de Natal?
Já comprou a sua camisola de Natal?
Time Out Lisboa

A pensar no fenómeno das ugly christmas sweaters (ou camisolas de Natal feias) fomos à procura de camisolas temáticas, quentes e que cumpram esse requisito, de tão fofinhas e exageradas que são. Arranjámos umas quantas mais minimalistas, que o Natal deve ser para todos e não só para quem gosta de se vestir de duende e pôr luzes a piscar ao peito. Juntámos 12 ideias para todas as idades, gostos e carteiras. Na noite de Natal (ou nos dias anteriores e seguintes), vista-se a rigor e use uma destas para abrilhantar a quadra deste ano.

Recomendado: Presentes de Natal até cinco euros

Ler mais

Chás para oferecer este Natal

  • Compras
Chás para oferecer este Natal
Chás para oferecer este Natal
©DR

Beber um litro e meia de água todos os dias pode ser martírio para muito boa gente, mas que não seja isso que o impede de ingerir os líquidos que deve para se manter saudável e hidratado: há bons chás e tisanas que ajudam a dar um gostinho à água e torná-la numa bebida inteiramente nova. Para beber frio quando o tempo está ameno, ou bem quente agora que começa o tempo mais frio, para conseguir aquecer as mãos ao mesmo tempo que aquece a alma. Nesta selecção de infusões e chás para oferecer este Natal encontra de tudo: para relaxar, para ajudar a queimar umas gordurinhas, com especiarias da época ou rituais à mistura. Para que nunca haja falta de chá.

Recomendado: Hora do chá: onde comprar, onde beber e como escolher  

Ler mais
Recomendado
    Também poderá gostar
    Também poderá gostar
    Publicidade
    Voltar ao topo

    Sobre nós

    Contacte-nos

    Time Out Worldwide

      Mapa do site
      © 2025 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.