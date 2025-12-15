Chega a época festiva e as marcas de beleza e cosmética (mas não só) juntam os seus ex-líbris em bonitas caixas de colecção e a preços mais acessíveis – com produtos em tamanho de viagem, tamanho real ou embalagens de edição limitada para guardar depois. Os coffrets (ou kits) são um dos presentes mais procurados nesta época e uma forma de experimentar novos produtos a preços mais convidativos (e acabar a reutilizar as caixas para guardar de tudo um pouco, dos produtos de beleza às bolachinhas caseiras e chás). Estes têm de tudo: dos perfumes especiais aos cremes com cheirinho, sabonetes ou batons com cores a condizer com os frascos. Faça um bom negócio e escolha quais os coffrets para oferecer este Natal.
Recomendado: O melhor do Natal em Lisboa