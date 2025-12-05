Subscrever
chás para oferecer este Natal
DR
DR

Chás para oferecer este Natal (e despertar espírito da época)

Para aquecer as mãos e alma, nada melhor do que uma chávena a fumegar. Escolhemos dez tisanas e chás para oferecer este Natal.

Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
Beber um litro e meio de água todos os dias pode ser martírio para muita gente, mas que não seja isso que o impede de ingerir os líquidos que deve para se manter saudável e hidratado: há bons chás e tisanas que ajudam a dar um gostinho à água e torná-la numa bebida inteiramente nova. Para beber frio quando o tempo está ameno, ou bem quente agora que começa o tempo mais frio, para conseguir aquecer as mãos ao mesmo tempo que aquece a alma. Nesta selecção de infusões e chás para oferecer este Natal encontra de tudo: para relaxar, para ajudar a queimar umas gordurinhas, com especiarias da época ou rituais à mistura. Para que nunca haja falta de chá.

Chás para oferecer este Natal

Cabaz mala de Natal da Arcádia

Cabaz mala de Natal da Arcádia
Cabaz mala de Natal da Arcádia
DR

A Arcádia é reconhecida pelos seus chocolates, mas também tem chá. Neste cabaz mala de Natal, além de uma caixa de estrelas de chocolate de leite (80g) e de um saco de bolachas de amêndoa e canela (125g), tem direito a 50 gramas de chá preto com cacau. É o combo perfeito, confie em nós.

Preço: 27€

Yogi Christmas Tea na Chás do Mundo

Yogi Christmas Tea na Chás do Mundo
Yogi Christmas Tea na Chás do Mundo
DR

Esta edição bio especial de Natal inclui vários ingredientes, mas um dos principais é o arbusto de mel, que se desenvolve somente em duas províncias da África do Sul, onde é colhido de forma selvagem nas encostas das montanhas, picos ou formações rochosas de alta altitude. O seu sabor adocicado faz lembrar mel, claro. Ao comprar este chá, estará também a apoiar o projecto Kumari, uma instituição de caridade que ajuda crianças orfãs no Nepal.

Preço: 5,99€ (17 saquetas)

Sweet Jolly Christmas da Tea Shop

Sweet Jolly Christmas da Tea Shop
Sweet Jolly Christmas da Tea Shop
DR

A Tea Shop lançou este conjunto de presente de Natal, com uma selecção de chás, infusões e doces natalícios. A acompanhar, vem ainda uma caneca de porcelana, que inclui uma tampa e um infusor em aço inoxidável.

Preço: 51,95€

Chá de Natal da Companhia Portugueza do Chá

Chá de Natal da Companhia Portugueza do Chá
Chá de Natal da Companhia Portugueza do Chá
DR

A Companhia Portugueza dos Chás dispensa apresentações. Só a entrada na loja é uma experiência aromática que vale a pena a ida até ao Poço dos Negros. Em cada potezinho, uma nova sensação. Este Natal, têm cinco blends em pacotes de 50gr ou 100gr: chá preto, rooibos, tisana ou chá verde.

Preço: 5,50€ (50gr) ou 9,50€ (100gr)

All I Want for Christmas is Tea da Paisagindo Bio

All I Want for Christmas is Tea da Paisagindo Bio
All I Want for Christmas is Tea da Paisagindo Bio
DR

A Paisagindo Bio produz plantas aromáticas e medicinais numa área tipicamente rural do interior alentejano, desidrata-as e vende-as online, numa loja de produtor. Tem várias infusões especiais (e cabazes com todas elas) mas esta versão natalícia é com lúcia-lima, gengibre, canela do Ceilão, equinácea, perpétua branca e roxa, tomilho-limão, estrela de anis e stevia.

Preço: 4,90€ (35g)

Coffret Infusões The Pur Terroir da Soalheiro

Coffret Infusões The Pur Terroir da Soalheiro
Coffret Infusões The Pur Terroir da Soalheiro
DR

A Quinta do Soalheiro está ligada, há mais de 40 anos, à produção de vinho Alvarinho, com foco na biodiversidade e sustentabilidade ambiental. A região é forte também nas ervas espontâneas muito saborosas e saudáveis e daí surgiram as infusões. Têm dez diferentes, entre as quais a de hortelã verde, perpétua vermelha, tomilho, alecrim ou cidreira. Com jeitinho e ajuda de quem sabe, vai denotar a ligação entre o vinho e a infusão. Tudo culpa do terroir.

Preço: 40€ (4 x 20g, mais bule com infusor)

Pipachá do Chá Camélia

Pipachá do Chá Camélia
Pipachá do Chá Camélia
DR

O Chá Camélia é um projecto de Dirk Niepoort e Nina Gruntkowski. Têm uma selecção vasta de chás japoneses, mas também portugueses. Este Pipachá é um chá oolong biológico, semi-oxidado com os seus aromas complexos de frutos secos e taninos delicados, afinado em pipas de vinho do Porto.

Preço: 25,90€ (75g)

Montanha de sensações da Infusões com História

Montanha de sensações da Infusões com História
Montanha de sensações da Infusões com História
DR

Nesta infusão, a urze é matizada pelo paladar mais suave e mais doce da prunela, com notas cítricas e algo anisadas da erva-cidreira. A bebida bem quente liberta voláteis, aromas agradáveis que evocam os matagais das montanhas agrestes do interior de Portugal, paisagens do universo de Miguel Torga”, garante a Infusões com História. Confie e teletransporte-se para a montanha.

Preço: 10,90€-15,90€ (30g)

Miss Dammann da Dammann Fréres

Miss Dammann da Dammann Fréres
Miss Dammann da Dammann Fréres
DR

Os chás da Dammann Fréres fazem sucesso um pouco por todo o mundo. Não são para todas as carteiras e, por isso, há quem os considere exclusivos mas valem a pena o investimento. Este chá verde vem com uma latinha metalizada para impressionar à hora do chá.

Preço: 21,50€ (100g)

Drain you by Senasaudáveis da Paisagindo Bio

Drain you by Senasaudáveis da Paisagindo Bio
Drain you by Senasaudáveis da Paisagindo Bio
DR

Mafalda Sena criou três tisanas com a Paisagindo Bio que têm feito furor (e trazido bons resultados) nas redes sociais. O primeiro é o Drain You, com chá verde, hortelã-pimenta, cavalinha, carqueja, gengibre, salvia, alecrim e stevia, tudo de agricultura biológica. Ajuda no problema de retenção de líquidos, celulite e inchaço, ao mesmo tempo que contribui para eliminar toxinas associadas ao ganho de peso. Tem também o Flat Tummy, para gordurinhas localizadas na barriga, e o Drain You Noite, para noites tranquilas e a trabalhar para o fim da retenção de líquidos

Preço: 6,90€ (40g)

