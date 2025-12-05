1. Joana Astolfi x Bordallo Pinheiro
A colecção WWB – Worldwide Bordallianos acaba de crescer. Depois de nomes como Vhils, Paulo Rego ou Julião Sarmento terem assinado criações para a histórica fábrica portuguesa, foi a vez de Joana Astolfi desenvolver uma peça inspirada na tradição cerâmica das Caldas da Rainha e na Bordallo Pinheiro, mas também no seu próprio universo visual. O resultado é Rodopio, um grande peão adornado com serpentes e figuras humanas e pensado para estar em movimento, mas também para posar estático, enquanto é contemplado no seu detalhe. Trata-se de uma edição numerada e limitada a 140 exemplares.
Preço: 1900€