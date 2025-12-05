Sabemos que ter de pensar em várias prendas ao mesmo tempo pode ser esgotante, sobretudo quando se está rodeado de pessoas exigentes na hora de desfazer um embrulho. Se o que se exige é criatividade, por que não ir directamente à fonte – que é como quem diz, ao trabalho de artistas e criativos? Ilustrações, pequenas esculturas, cerâmica ou fotografia. Uma peça de arte pode assumir muitas formas, mas é sempre uma forma de fugir à monotonia natalícia das meias, jóias, pantufas e chocolates. Temos uma mão cheia de sugestões de artistas e criativos portugueses.

