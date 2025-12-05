Subscrever
Maísa Champalimaud
DR | Maísa Champalimaud
DR

Faltam-lhe ideias? Este Natal, ofereça uma peça de arte

Na parede, numa estante, no chão ou no tecto. Tal como não há espaços vedados à arte, também não há épocas do ano.

Mauro Gonçalves
Escrito por Mauro Gonçalves
Editor Executivo, Time Out Lisboa
Sabemos que ter de pensar em várias prendas ao mesmo tempo pode ser esgotante, sobretudo quando se está rodeado de pessoas exigentes na hora de desfazer um embrulho. Se o que se exige é criatividade, por que não ir directamente à fonte – que é como quem diz, ao trabalho de artistas e criativos? Ilustrações, pequenas esculturas, cerâmica ou fotografia. Uma peça de arte pode assumir muitas formas, mas é sempre uma forma de fugir à monotonia natalícia das meias, jóias, pantufas e chocolates. Temos uma mão cheia de sugestões de artistas e criativos portugueses.

Presentes de Natal: ofereça uma peça de arte

1. Joana Astolfi x Bordallo Pinheiro

Joana Astolfi x Bordallo Pinheiro
Joana Astolfi x Bordallo Pinheiro
© Lionel Balteiro | LaMousse

A colecção WWB – Worldwide Bordallianos acaba de crescer. Depois de nomes como Vhils, Paulo Rego ou Julião Sarmento terem assinado criações para a histórica fábrica portuguesa, foi a vez de Joana Astolfi desenvolver uma peça inspirada na tradição cerâmica das Caldas da Rainha e na Bordallo Pinheiro, mas também no seu próprio universo visual. O resultado é Rodopio, um grande peão adornado com serpentes e figuras humanas e pensado para estar em movimento, mas também para posar estático, enquanto é contemplado no seu detalhe. Trata-se de uma edição numerada e limitada a 140 exemplares.

Preço: 1900€

2. 'Portrait', de Branca Cuvier

'Portrait', de Branca Cuvier
'Portrait', de Branca Cuvier
DR

Do design de jóias e acessórios para as artes plásticas, o percurso de Branca Cuvier tem sido marcado pelo aprimoramento estético e conceptual. Do estúdio para a loja online, a artista apresenta um corpo de trabalho diverso, que inclui pintura, desenho, prints e também esboços. Estes fazem parte da série de desenhos Portrait.

Preço: 400€

3. O Presente é Arte, de Maísa Champalimaud

O Presente é Arte, de Maísa Champalimaud
O Presente é Arte, de Maísa Champalimaud
DR

Joanina, Saramago, Vogue, Rio de Janeiro e Amor são os cinco prints que compõem esta edição especial de prints de Maísa Champalimaud, mesmo a tempo do Natal. Para encomendas e mais informações, contactar a artista através do e-mail: atelier.maisachampalimaud@gmail.com.

Preço: 300€

4. 'A Very Large Shadow', de Guilherme Atanásio

'A Very Large Shadow', de Guilherme Atanásio
'A Very Large Shadow', de Guilherme Atanásio
DR

Telas únicas e irrepetíveis e impressões em séries limitadas – Guilherme Atanásio move a sua criatividade entre estes dois suportes. Para este Natal, o jovem artista lisboeta lançou uma edição de cinco novos prints (a partir de algumas das suas telas), disponíveis em três tamanhos. Este – A Very Large Shadow – é um deles.

Preço: 120€-350€

Comprar
5. Mini Corações, Vinagre Cerâmica

Mini Corações, Vinagre Cerâmica
Mini Corações, Vinagre Cerâmica
DR

Há quem tenha um coração grande e depois há quem prefira ter muitos pequenos corações. Este Natal, a Vinagre Cerâmica mostra-se mais inclinada para a segunda hipótese. Os pequenos corações vermelhos podem ser pendurados na parede ou ficar em cima de uma mesa ou estante. Estão à venda no Cebola, em Entrecampos.

Preço: 15€

6. "Edição Limitada", Galeria Santa Maria Maior

"Edição Limitada", Galeria Santa Maria Maior
"Edição Limitada", Galeria Santa Maria Maior
PEDRO ROCHA

Ano após ano, a associação CC11 e a Galeria Santa Maria Maior juntam-se para realizar uma exposição de fotografia, de olhos postos em coleccionadores, curiosos ou simples compradores de presentes de Natal. A edição deste ano da "Edição Limitada" conta com 54 imagens de 54 fotógrafos, da fotografia conceptual ao fotojornalismo. A exposição inaugura a 13 de Dezembro e fica na galeria da Rua da Madalena até 17 de Janeiro.

Preços: 200€-750€

7. 'Astro', Grau Cerâmica

'Astro', Grau Cerâmica
'Astro', Grau Cerâmica
DR

Agora que tem uma loja com porta para a rua, a Grau ficou mais à mão de semear. É lá que a marca lisboeta mostra ao mundo grande parte das peças produzidas em atelier, como esta. Chama-se Astro, pertence à colecção Futurista e está "entre a escultura e a arquitectura".

Preço: 760€

8. 'You Smell Like Love', Violeta Cor de Rosa

'You Smell Like Love', Violeta Cor de Rosa
'You Smell Like Love', Violeta Cor de Rosa
DR

Para a Violeta Cor de Rosa (o signo criativo de Joana Soares), o Natal será sempre uma época de criações especiais. Como tal, Dezembro trouxe peças fresquinhas à loja online, dentro do estilo que já lhe reconhecemos.

Preço: 190€

Comprar

Mais presentes de Natal

30 sugestões de presentes para o amigo secreto

  • Compras
30 sugestões de presentes para o amigo secreto
30 sugestões de presentes para o amigo secreto
DR

As últimas semanas do ano são conhecidas pelo tétris de jantares, sejam planos entre amigos, colegas ou familiares. Uma azáfama. Multiplicam-se também os sorteios de amigo secreto, o que significa que está a chegar a altura de pensar no que vai dar ao comparsa que lhe calhou na rifa.

Ler mais

As novidades portuguesas que vai querer oferecer este Natal

  • Compras
As novidades portuguesas que vai querer oferecer este Natal
As novidades portuguesas que vai querer oferecer este Natal
DR

Cabem muitas coisas neste grande bazar natalício – novas marcas criadas em Portugal, colaborações fresquinhas que merecem ir directas para debaixo da árvore e novas colecções e edições limitadas que conseguem ser absolutamente irresistíveis na hora de finalizar a lista de presentes.

Ler mais
Presentes de Natal até cinco euros

  • Compras
Presentes de Natal até cinco euros
Presentes de Natal até cinco euros
DR

Se não é dado a extravagâncias e se, para si, o Natal faz-se à base de singelas lembranças, não vá mais longe: juntámos 15 sugestões de presentes de Natal até 5€. E nem por isso são presentes desprovidos de qualquer valor ou utilidade.

Ler mais
