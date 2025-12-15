Subscrever
Presentes desportistas 2025
DR
DR

15 presentes de Natal para desportistas

O Natal está aí e temos algumas sugestões de prendas para os amigos mais atléticos.

Mauro Gonçalves
Escrito por Mauro Gonçalves
Editor Executivo, Time Out Lisboa
Se é daqueles que corre para as lojas à procura de peças únicas ou preços imbatíveis, saiba que a corrida é um dos exercícios em destaque nesta lista. Qualquer que seja a modalidade de eleição, do boxe ao ski, passando pelo futebol, sem esquecer a natação, são várias as sugestões para que encha o sapatinho (chuteira ou bota de luta greco-romana também serve) de quem mais gosta. E para que não lhe faltem ideias para o pós-Natal: sugerimos sítios onde pode correr, com a roupa e os acessórios novos, ou onde treinar.

Recomendado: Surpreenda com presentes de Natal amigos do ambiente

E para o amigo desportista, nada? Tudo!

Luvas para a neve, Oysho

Luvas para a neve, Oysho
Luvas para a neve, Oysho
DR

Preço: 35,99€

Comprar

Patins em linha, Olsson and Brothers

Patins em linha, Olsson and Brothers
Patins em linha, Olsson and Brothers
DR

Preço: 85€

Comprar
Macacão em licra, Latitid

Macacão em licra, Latitid
Macacão em licra, Latitid
DR

Preço: 89€

Comprar

Top para ginástica, Lefties

Top para ginástica, Lefties
Top para ginástica, Lefties
DR

Preço: 7,99€

Comprar
Pulseira Xiaomi Smart Band

Pulseira Xiaomi Smart Band
Pulseira Xiaomi Smart Band
DR

Preço: 49,99€

Comprar

Rolo de treino de bicicleta, Van Rysel

Rolo de treino de bicicleta, Van Rysel
Rolo de treino de bicicleta, Van Rysel
DR

Preço: 269€

Comprar
Ténis Gel Kayano 32, Asics

Ténis Gel Kayano 32, Asics
Ténis Gel Kayano 32, Asics
DR

Preço: 169,99€

Camisola de futebol, Atlético Clube de Portugal

Camisola de futebol, Atlético Clube de Portugal
Camisola de futebol, Atlético Clube de Portugal
DR

Preço: 55€

Comprar
Garrafa para água, Burga

Garrafa para água, Burga
Garrafa para água, Burga
DR

Preço: 39,95€

Comprar

Raquete de padel, Puma

Raquete de padel, Puma
Raquete de padel, Puma
DR

Preço: 89,99€

Comprar
Então é Natal

