15 presentes de Natal para desportistas

Se é daqueles que corre para as lojas à procura de peças únicas ou preços imbatíveis, saiba que a corrida é um dos exercícios em destaque nesta lista. Qualquer que seja a modalidade de eleição, do boxe ao ski, passando pelo futebol, sem esquecer a natação, são várias as sugestões para que encha o sapatinho (chuteira ou bota de luta greco-romana também serve) de quem mais gosta. E para que não lhe faltem ideias para o pós-Natal: sugerimos sítios onde pode correr, com a roupa e os acessórios novos, ou onde treinar.

