Concerto imersivo na Mãe D’Água une a música de Beethoven à arte de Monet

O Reservatório da Mãe D'Água das Amoreiras é o palco escolhido para o concerto imersivo Monet Meets Beethoven. Como o nome indica, o espectáculo cruza as obras dos dois artistas, com um quarteto de músicos a interpretar as composições de Ludwig Van Beethoven e o universo impressionista de Claude Monet a ser projectado em 360º no interior do monumento.



Estão agendadas três récitas ao longo do mês de Março, sempre às quintas-feiras. A primeira é já no dia 2, às 21.00.

Sobre as águas do reservatório das Amoreiras, vai ouvir-se a Sinfonia nº 5, Op. 67; a Sinfonia nº 9, Op. 125; ou a Sonata para Piano n.º 8. Com interpretações de Daniela Barraza e André Teixeira (violinos), Lia Caride (viola) e Lívia Mendes (violoncelo). Em harmonia com a música, o “Ramo de Girassóis” de Monet e outras conhecidas obras do pintor vão dar vida ao espaço.

Monet Meets Beethoven é o primeiro concerto imersivo desenvolvido pelo atelier OCUBO, em parceria com a Fever, para a Immersivus Gallery Lisboa. A promessa da organização é de espectáculo multissensorial em que arte e música se unem em "perfeita sincronia".

Para além da data de estreia, 2 de Março, o espectáculo tem mais um par de datas, a 16 e 30 de Março, às 21.00.

Praça das Amoreiras, 10. 2 (Qui), 16 (Qui) e 30 de Março (Qui) 21.00. 23-53€

