Concertos, arraiais, street food e muito mais. É para dançar ao ar livre no Lagoas Park

Carolina Deslandes, Nuno Lopes e César Mourão vão passar pelo Spring in the Park, que se prolonga até 1 de Julho.

Depois de três anos de interregno, os eventos ao ar livre estão de volta ao Lagoas Park, em Oeiras, para animar as horas de almoço (e não só) dos trabalhadores e visitantes do parque empresarial. O novo formato — Spring in the Park — traz, além de muita música, outras actividades. Esperam-se concertos, arraiais, espectáculos, arte ao vivo, carrinhas de street food, mercados e até uma experiência de gaming.

São 31 dias de animação, a começar já esta segunda-feira, 16 de Maio, até 1 de Julho. “Num momento de regresso aos escritórios, mas também aos eventos, queremos proporcionar uma momento diferenciador de entretenimento que traga valor acrescentado a todas as pessoas que diariamente visitam aquele que é o maior parque empresarial do país”, diz Ana Costa, directora do Lagoas Park.

Da programação já anunciada, destaca-se o espectáculo Cantado Ninguém Acredita, de César Mourão, no dia 18 de Maio, às 13.00; um DJ set do actor Nuno Lopes, no dia 30 de Junho, às 12.00; e um concerto de Carolina Deslandes, no dia 1 Julho, às 13.00, a fechar o Spring In The Park. De salientar que de 1 a 3 de Junho, entre as 9.00 e as 18.00, há actividades do Dia da Criança para toda a família.

A entrada é livre, basta aparecer.

