Durante quatro dias, a Escola Artística de Música do Conservatório Nacional abre as portas a uma nova edição dos Dias Abertos. Entre 20 e 23 de Março, pode contar com workshops, concertos, aulas abertas e um mercado de artes e ofícios.

O programa arranca na próxima quarta-feira, dia 20. Há uma masterclass de canto, entre as 10.00 e as 17.00, e uma masterclass de clarinete, entre as 10.00 e as 16.00. Às 13.00, a hora de almoço é pontuada pela música jazz. Entre as 16.00 e as 17.00, dá-se a apresentação do livro Apontamentos para clarinetistas em formação de Fernando Silveira. Durante toda a tarde, pode assistir a vários recitais.

No dia seguinte, a 21 de Março, a masterclass de saxofone acontece em dois horários, entre as 10.00 e as 13.00 e entre as 15.00 e as 19.00. A partir das 11.00, Carla Santana, criadora de paisagens sonoras, lidera o workshop O sonho dos simétricos. A palestra Quem foi Franz Shreker? é dada pela professora Tânia Valente, das 12.30 às 13.30. Entre as 14.30 e as 18.30, os departamentos de jazz, de música antiga, de sopros e de cordas, protagonizam diversos recitais.

Na sexta-feira, 22, a Feira do Futuro é virada para o ensino superior na área da música e conta com a presença de universidades, como a Nova FCSH, a Lusófona e a Lusíada. Pode ser visitada entre as 10.00 e as 17.00. Pelas 13.30, Rafael Campos lidera o workshop A guitarra portuguesa e a criação musical contemporânea. Antes, às 12.00, o atelier de artes performativas protagoniza um espectáculo. A partir das 14.00, é interpretada Chansons d’Amour de Gabriel Fauré. Entre as 15.00 e as 16.00, o atelier de ópera dá uma aula aberta.

No sábado, 23 de Março, das 10.00 às 17.00, pode participar em aulas abertas de instrumento, em que as crianças e jovens entre os cinco e os 15 anos não pagam. As inscrições para as aulas abertas podem ser feitas no site. Neste dia, os alunos dos pólos do Seixal, Amadora e Loures da Escola Artística de Música do Conservatório Nacional tocam em concerto.

De quarta-feira a sábado, pode contar com o mercado de artes e ofícios, um programa de jogos matemáticos e uma exposição em torno do 25 de Abril. A decorrer nestes dias, há também uma campanha de recolha de brinquedos para a associação Apoiar.

Escola Artística de Música do Conservatório Nacional. 20-23 mar. Qua-Sáb. Vários horários. Entrada livre

