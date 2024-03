Nick Cave & The Bad Seeds vêm apresentar o novo disco a Lisboa

O público nacional vai poder ouvir as canções do novo ‘Wild God’ ao vivo pela primeira vez a 27 de Outubro, na MEO Arena. The Murder Capital tocam na primeira parte.

“Quando bate, bate. Eleva-te. Mexe contigo.” É uma boa maneira de descrever a música que Nick Cave tem vindo a fazer desde a década de 70, primeiro com The Birthday Party, depois com The Bad Seeds e Grinderman. E é o próprio Nick Cave que usa estas palavras para descrever Wild God, o seu próximo álbum com The Bad Seeds. Sabemos há dez dias que o disco tem edição marcada para 30 de Agosto. Agora, ficámos a saber que o vamos ouvir ao vivo a 27 de Outubro na MEO Arena.

O anúncio foi feito esta sexta-feira pela promotora espanhola Last Tour, que está a organizar todos os concertos da banda na península (primeiro em Barcelona, a 24, e em Madrid, a 25 de Outubro). Foi também a Last Tour que trouxe os australianos pela última vez a Portugal, a 3 de Setembro de 2022, durante o MEO Kalorama. E, ao longo dos últimos meses, tem vindo a reforçar a sua aposta no país – além do festival do Parque da Bela Vista, vai também trazer cá Taylor Swift ou Marc Anthony.

O concerto de 27 de Outubro na MEO Arena, no entanto, deve ser muito distinto dos que Nick Cave & The Bad Seeds deram no MEO Kalorama ou no Primavera Sound de 2022. Não só por haver um novo disco para mostrar, mas porque é diferente ver uma banda destas num festival ou em nome próprio. E desde 2008 que os portugueses não têm o privilégio de vê-los neste contexto – chegou a haver uma data marcada na então Altice Arena, em 2020, mas foi cancelada quando o mundo parou.

Nick Cave também parece entusiasmado. “Nunca penso na forma como um disco vai ser apresentado ao vivo, nunca me ocorre. O processo de escrita das letras é demasiado difícil para ter ideias como essa em consideração. Mas, quando ouço o Wild God agora, acho que podemos realmente fazer algo épico com essas músicas ao vivo”, avança o australiano, citado em comunicado. “Estamos muito entusiasmados com isso – o disco parece ter sido feito para o palco.”

Os bilhetes para este espectáculo, com The Murder Capital na primeira parte, vão ser postos à venda pelas 09.00 da próxima sexta-feira, 22 de Março, no site oficial do cantor. Mas quem quiser garantir o lugar na MEO Arena pode já inscrever-se numa lista de espera, gerida pela promotora espanhola. Um dia antes, a partir das 10.00, receberá um email com acesso à pré-venda seleccionada.

MEO Arena. 27 Out (Dom). Preços a anunciar

