Gigante da música latino-americana, Marc Anthony estreia-se em Lisboa

Marc Anthony decora as paredes com discos de ouro e platina há praticamente três décadas, contabiliza milhões de discos vendidos e as suas canções somam milhares de milhões de visualizações e reproduções nas plataformas de streaming. No entanto, nunca tinha dado um concerto em Portugal. Isso vai mudar a 26 de Junho, quando subir ao palco da MEO Arena.

Nascido e criado no Harlem espanhol de Nova Iorque, no seio de uma família porto-riquenha que o baptizou Marco Antonio Muñiz, em honra do cantor e actor mexicano homónimo, Marc Anthony assumiu o nome por que hoje é conhecido ainda na década de 1980. Fê-lo para evitar confusões, pouco depois de começar a dar que falar na cena musical freestyle nova-iorquina.

Mas foi quando se assumiu como cantor de salsa, no álbum de estreia a solo, Otra Nota, de 1993, que o sucesso lhe bateu à porta. Desde então, as suas canções e discos surgem frequentemente nos tops e levou para casa uma dúzia de grafonolas douradas, entre Grammys e Grammys Latinos. Até foi distinguido pelo congresso norte-americano, em 2009.

A aula de “ Historia ” de Marc Anthony

O mais recente álbum Paʼllá Voy data de 2022, mas essas canções serão apenas uma fracção das que cantará na MEO Arena, a 26 de Junho. Nas datas anteriores da “Historia Tour”, que o traz a Portugal, ouviram-se êxitos de cinco dos seus 13 álbuns de estúdio, mais um par de singles.

O disco mais representado no alinhamento, com três faixas, é Amar Sin Mentiras, de 2004. Não admira, tendo em conta que é o mais bem-sucedido dos seus registos em espanhol – ultrapassado apenas por Marc Anthony e Mended, os dois discos em inglês lançados, respectivamente, em 1999 e 2002, quando estava a flirtar mais descaradamente com o r&b. E um dos dois álbuns deste ícone latino-americano adornados com Grammys em 2005.

Os bilhetes já se encontram à venda no site da promotora Last Tour – a mesma que se prepara para trazer Taylor Swift a Portugal e que ainda esta semana anunciou a vinda ao Lisboa Ao Vivo de Eladio Carrión, um dos maiores nomes do trap latino, no próximo dia 8 de Maio. Os preços para o concerto de Marc Anthony começam nos 55€, no balcão 2, e sobem até aos 180€, na plateia VIP.

MEO Arena. 26 Jun (Qua). 21.00. 55€-180€

+ Os concertos a não perder em 2024 em Lisboa, de Taylor Swift a Karol G

+ O futuro da pop global escreve-se em espanhol. Karol G vem cantá-lo a Lisboa