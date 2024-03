Durante 44 anos, Amália Rodrigues viveu no n.º 193 da Rua de São Bento. A partir de terça-feira, 19, vão ouvir-se fados e canções no seu jardim três vezes por semana.

Durante 44 anos, a fadista Amália Rodrigues (1920-1999) viveu no n.º 193 da Rua de São Bento. É nesse edifício pré-pombalino que funciona a Casa-Museu Amália Rodrigues, desde 23 de Julho de 2001, a data de registo do seu nascimento – apesar de não se saber ao certo o dia em que nasceu. E que, a partir da próxima terça-feira, 19, se vai voltar a ouvir o fado.

Estes concertos no jardim da casa não são uma novidade – já se realizaram em anos anteriores. Mas continuam a ser quase um segredo. Este ano, o primeiro está marcado para 19 de Março, e a partir daí há espectáculos intimistas às terças, quintas e sábados, a partir das 16.00. A temporada estende-se habitualmente até Outubro, quando as condições meteorológicas se tornam adversas.

O elenco é composto pelas fadistas Célia Leiria e Ana Paulo, com Pedro Amendoeira na guitarra portuguesa e Pedro Soares na viola de fado. E o repertório inclui temas que Amália popularizou. Não apenas fados, como também canções e marchas populares.

Os ingressos custam 20€ a 25€ e encontram-se à venda online e nos locais habituais. Quem quiser pode aproveitar a oportunidade para fazer uma visita guiada à casa. A organização sublinha, porém, que “a experiência não está incluída no valor do bilhete do concerto”, pelo que é necessário marcar a visita à parte, através do número 213 971 896 ou por email (casamuseu@amaliarodrigues.pt).

Casa-Museu Amália Rodrigues. A partir de 19 de Março. Ter, Qui e Sáb 16.00. 20€-25€

+ Roteiro: à descoberta de Amália Rodrigues por Lisboa

+ Doze grandes casas de fado em Lisboa