Concertos de músicas de anime à luz das velas chegam a Lisboa e Porto

Os populares concertos à luz das velas, promovidos pela Fever, estão prestes a estrear-se num novo formato: o Candlelight Anime, para verdadeiros fãs dos desenhos animados japoneses, que vão poder deliciar-se com a interpretação de algumas das suas músicas preferidas. A proposta chega ao Porto em Maio e a Lisboa em Junho.

A música estará a cargo de um quarteto de cordas, a anunciar em breve, e o repertório inclui as canções mais conhecidas de animes como Naruto, Attack on Titan, Tokyo Ghoul, Sailor Moon, Death Note e Dragon Ball.

No Porto, os concertos vão realizar-se a 14 de Maio, no Ateneu Comercial, em duas sessões de 60 minutos, às 19.30 e às 21.15. Já em Lisboa estão marcados para 5 de Junho, no Palácio de Xabregas, nos mesmos horários. Os bilhetes estão à venda na app e no site da Fever, com valores entre os 15€ e os 35€ por pessoa, consoante a aproximação e visibilidade para o palco.

Quanto às medidas de segurança adoptadas, o espaço será configurado tendo em conta as recomendações da Direcção-Geral da Saúde, incluindo com a marcação de lugares sentados, e os bilhetes apresentam validação sem contacto. As máscaras faciais também são obrigatórias e será feita verificação de temperatura à entrada.

+ Academia de Música Urbana nasce no Village Underground

+ Time Out Lisboa volta às edições em papel com revista premium